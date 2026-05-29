Κατανοητά και βατά τα σημερινά θέματα στην Έκθεση για τα ΓΕΛ στην πρεμιέρα των Πανελληνίων 2026.

Με Εμπειρικό και το ζήτημα της μοναξιάς και της τρίτης ηλικίας έκαναν πρεμιέρα σήμερα οι Πανελλήνιες 2026 στο μάθημα της Έκθεσης για τα ΓΕΛ. Το θέμα στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν οι υποψήφιοι αφορά τα αίτια αύξησης της μοναξιάς στη σύγχρονη εποχή, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να ενισχυθεί η συνεργασία και η επικοινωνία ανάμεσα στους νέους και τα άτομα της τρίτης ηλικίας.

Στους υποψηφίους δόθηκαν δύο κείμενα αναφοράς το πρώτο είναι δημοσίευμα στον Τύπο, δημοσιευμένο μόλις λίγες ημέρες πριν, το οποίο προσεγγίζει τη μοναξιά ως σύγχρονο κοινωνικό φαινόμενο. Το δεύτερο κείμενο προέρχεται από το έργο του Ευάγγελου Παπανούτσου, στοχαστή που είναι ήδη γνωστός στους μαθητές, καθώς αποσπάσματά του περιλαμβάνονται στη σχολική ύλη, γεγονός που διευκολύνει την κατανόηση και την ερμηνευτική προσέγγιση του περιεχομένου. Το λογοτεχνικό κείμενο (Κείμενο 3) είναι ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου, το οποίο συνδέει τη χαρά της ζωής με την αγωνιστικότητα και την ενεργή στάση απέναντι στην ύπαρξη, προσδίδοντας στο εξεταστικό θέμα έναν πιο υπαρξιακό και στοχαστικό χαρακτήρα. Σύμφωνα με την ΟΕΦΕ τα ερωτήματα κρίνονται σαφή, κατανοητά και βατά για τους υποψηφίους που έχουν προετοιμαστεί συστηματικά στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας.

