Η απόφαση για «κόκκινο συναγερμό»στην Αττική οδήγησε στην απόφαση για ανοιχτά σχολεία στο Λεκανοπέδιο με εξαίρεση τα νυχτερινά που θα μείνουν κλειστά, τι πρέπει να προσέξουν οι γονείς.

Κανονικά θα λειτουργήσουν αύριο, 1η Απριλίου, τα σχολεία όλων των βαθμίδων στην Αττική ενώ αντίθετα τα Εσπερινά θα παραμείνουν κλειστά ενόσω η κακοκαιρία Erminio θα προελαύνει στο λεκανοπέδιο με ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους.

Η Περιφέρεια Αττικής έχει τεθεί σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» λόγω των επικείμενων φαινομένων και ο Νίκος Χαρδαλιάς ως Περιφερειάρχης στο μήνυμα του προς τους πολίτες εστιάζει στην ασφάλεια μαθητών γονέων και εκπαιδευτικής κοινότητας. Παρά το γεγονός ότι τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα λειτουργήσουν κανονικά, ο κ. Χαρδαλιάς έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τις απογευματινές ώρες, όταν τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν σημαντικά/

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάγκη περιορισμού των μετακινήσεων και στην επανεξέταση δραστηριοτήτων που ενδέχεται να εκθέσουν μαθητές σε κίνδυνο:

Σχολικές εκδρομές: Ζητείται η άμεση αναβολή ή ματαίωσή τους, ιδιαίτερα σε περιοχές που βρίσκονται σε «κόκκινο» συναγερμό.

Ολοήμερα σχολεία: Υπάρχει έκκληση για έγκαιρη αποχώρηση των μαθητών, πριν την κορύφωση των φαινομένων.

Φροντιστήρια και εξωσχολικές δραστηριότητες: Συνιστάται στους γονείς να επανεξετάσουν τη συμμετοχή των παιδιών, με γνώμονα την ασφάλεια.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι τα νυχτερινά σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, ως προληπτικό μέτρο.

Ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε ότι η πρόληψη αποτελεί βασικό εργαλείο προστασίας, τονίζοντας πως η ασφάλεια των παιδιών δεν πρέπει να αφήνεται στην τύχη. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις και να τηρούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, καθώς τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να κορυφωθούν από το απόγευμα έως και τη νύχτα.

Ειδικότερα στην δήλωσή του ο κ. Χαρδαλιάς σημειώνει ότι «Με βάση τα επιστημονικά δεδομένα και τα μετεωρολογικά μοντέλα, η Αττική για αύριο, Τετάρτη 1η Απριλίου, βρίσκεται σε red code. Η κακοκαιρία Erminio αναμένεται να εξελιχθεί ραγδαία, με τα φαινόμενα να εντείνονται από τις απογευματινές ώρες έως και τα μεσάνυχτα.

Σεβόμενοι τον οικογενειακό προγραμματισμό, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα λειτουργήσουν κανονικά, ενώ κλειστά θα παραμείνουν τα νυχτερινά σχολεία σε όλη την Αττική.

Κατά τις κρίσιμες ώρες, κυρίως από το απόγευμα και μετά, συστήνουμε τον περιορισμό των μετακινήσεων στις απολύτως αναγκαίες.

Ιδιαίτερη προσοχή ζητάμε από μαθητές και οικογένειες, καθώς και από τους φροντιστές των ωφελούμενων σε ανοικτές δομές κοινωνικής φροντίδας της Περιφέρειας.

Απογευματινές δραστηριότητες, φροντιστήρια και εξωσχολικά προγράμματα καλό είναι να επανεξεταστούν από τους γονείς, με γνώμονα την ασφάλεια των παιδιών.

Την ίδια στιγμή, απευθύνουμε έκκληση προς το Υπουργείο Παιδείας, για την έγκαιρη αποχώρηση των μαθητών από τα ολοήμερα σχολεία.

Παράλληλα, καλούμε τα συναρμόδια υπουργεία να προχωρήσουν άμεσα σε απόφαση αναβολής ή ματαίωσης των μαθητικών εκδρομών από και προς τις περιοχές που βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό.

Η πρόληψη δεν είναι υπερβολή – είναι ευθύνη. Και η ασφάλεια των παιδιών μας δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα επιλογής».