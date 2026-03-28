Η πολύωρη διακοπή της υδροδότησης στο Δήμο Μαραθώνος οδήγησε στην απόφαση για κλειστά σχολεία την 1η Απριλίου, η επίσημη ανακοίνωση.

Η φετινή Πρωταπριλιά που φέτος «πέφτει» την προσεχή Τετάρτη θα συνοδευτεί με κλειστά σχολεία και μονοήμερη αποχή από τα μαθήματα για τους μαθητές του Μαραθώνα και της Νέας Μάκρης λόγω διακοπής της υδροδότησης.

Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Μαραθώνος η ΕΥΔΑΠ ενημέρωσε ότι την Τρίτη 31 Μαρτίου θα σημειωθεί πολύωρη διακοπή υδροδότησης στις δημοτικές ενότητες Μαραθώνα και Νέας Μάκρης, λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών σε κεντρικό τροφοδοτικό αγωγό. Η διακοπή θα ξεκινήσει στις 18:00 και, λόγω της μεγάλης κλίμακας των εργασιών, η υδροδότηση αναμένεται να επανέλθει σταδιακά την Τετάρτη 1 Απριλίου, από τις απογευματινές ώρες και μετά.

Η διακοπή της υδροδότησης θα αφορά το σύνολο της δημοτικής ενότητας Μαραθώνα, περιλαμβανομένων των οικισμών Μαραθώνα, Παραλία Μαραθώνα, Σούφανη, Καλέντζι, Άνω και Κάτω Σούλι, Βρανάς, οικισμός Δικαστικών Υπαλλήλων και Δικαστικά, καθώς και ολόκληρη τη δημοτική ενότητα Νέας Μάκρης. Δεδομένης της πολύωρης διακοπής ο Δήμος ανακοίνωσε ότι οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων και ΚΔΑΠ δεν θα λειτουργήσουν την Τετάρτη 1 Απριλίου εκτός εάν υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

Η ανακοίνωση του Δήμου Μαραθώνος

