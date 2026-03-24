Ο κατηγορούμενος προκάλεσε σωματικές βλάβες σε 9χρονο, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι

Στην Πάτρα, 16χρονος μαθητής Λυκείου συνελήφθη για πρόκληση σωματικών βλαβών σε 9χρονο μαθητή Δημοτικού κατά την ώρα κοινού διαλείμματος σε σχολικό συγκρότημα. Ο ανήλικος χτύπησε τον μαθητή στην κροταφική περιοχή και στην κατοχή του βρέθηκε μαχαίρι μήκους 23 εκατοστών. Οι γονείς του συνελήφθησαν για παραμέληση εποπτείας. Ο 16χρονος θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας και παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση του 9χρονου.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας 16χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων και παράβαση του νόμου περί όπλων, ενώ συνελήφθησαν οι γονείς του για παραμέληση της εποπτείας του.

Ειδικότερα, ο 16χρονος μαθητής Λυκείου, χθες το μεσημέρι, σε χώρο σχολικού συγκροτήματος σε περιοχή της Πάτρας, κατά την ώρα κοινού διαλείμματος χτύπησε με τα χέρια του έναν 9χρονο μαθητή Δημοτικού Σχολείου, με αποτέλεσμα να του προκαλέσει σωματικές βλάβες στην κροταφική χώρα. Επιπλέον, στον ανήλικο κατηγορούμενο βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε, ένα μαχαίρι συνολικού μήκους -23- εκατοστών. Ο ανήλικος κατηγορούμενος θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ παραγγέλθηκε η ιατροδικαστική εξέταση του 9χρονου.