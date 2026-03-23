Τέλος στην αγωνία των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής καθώς ανακοινώθηκαν οι μεταθέσεις. Οι μετατιθέμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει η περιοχή μετάθεσής τους, προκειμένου να πληροφορηθούν τα κενά στις σχολικές μονάδες και την προθεσμία υποβολής δήλωσης τοποθέτησης σε αυτές.

Με τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους οι μετατιθέμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται η περιοχή μετάθεσής τους για ανάληψη υπηρεσίας. Σε αυτούς περιλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί των οποίων η απόσπαση λήγει στις 31.08.2026, συνεχιζόμενης όμως της απόσπασης μέχρι την εν λόγω ημερομηνία. Τα στελέχη της εκπαίδευσης παρουσιάζονται με τη λήξη του διδακτικού έτους στη Δ/νση Εκπ/σης της νέας περιοχής μετάθεσης και αναλαμβάνουν υπηρεσία στη θέση οριστικής τοποθέτησης ύστερα από τη λήξη της θητείας τους.

Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και των οποίων το ονοματεπώνυμο δεν περιλαμβάνεται στις καταστάσεις, δεν μετατίθενται είτε διότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις είτε διότι οι μετατιθέμενοι συγκεντρώνουν περισσότερες μονάδες μετάθεσης.

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα

1. Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, σε Σχολεία Κωφών-Τυφλών και σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) έτους 2026 _ ΕΔΩ

2. Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. Γενικής και Μουσικής παιδείας σε Μουσικά Σχολεία έτους 2026 _ ΕΔΩ

3. Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Καλλιτεχνικά Σχολεία έτους 2026 _ ΕΔΩ

4. Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης έτους 2026 _ ΕΔΩ

5. Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2026 _ ΕΔΩ

Όπως σημείωσε και ο Θοδωρής Κατσωνόπουλος, Αιρετό μέλος του ΚΥΣΔΕ Συνεργαζόμενες Εκπαιδευτικές Κινήσεις, υλοποιήθηκαν 3.177 οι μεταθέσεις. 2.299 στη Γενική, 579 στην Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση (ΕΑΕ) + 99 σε ΚΕΔΑΣΥ + 4 σε ΣΜΕΑΕ Κωφών – Τυφλών, 145 σε Μουσικά Σχολεία (72 μουσικών ειδικοτήτων και 73 γενικών ειδικοτήτων), 32 σε Καλλιτεχνικά Σχολεία, 19 σε Διαπολιτισμικά Σχολεία. Στο σύστημα «έτρεξαν» 5.362 για τη Γενική και 909 αιτήσεις για την ΕΑΕ.