Οι προθεσμίες και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για αμοιβαία μετάθεση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια που πρέπει να τηρηθούν από τους ενδιαφερόμενους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΑΙΘΑ, οι αιτήσεις υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλαδή έως και τις 3 Απριλίου.

Ωστόσο, οι πλήρως συμπληρωμένες αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , με θέμα: «ΑΙΤΗΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ Π.Ε. ΕΤΟΥΣ 2026», έως και τις 14 Απριλίου 2026.

Όσον αφορά τις προϋποθέσεις, ισχύουν όσα προβλέπονται στο κεφάλαιο Β΄, μέρος τρίτο της σχετικής εγκυκλίου μεταθέσεων (αρ. πρωτ. 34854/19-3-2026).

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά τα προβλεπόμενα και να κινηθούν έγκαιρα, ώστε να ολοκληρώσουν σωστά τη διαδικασία εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

