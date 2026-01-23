«Κενά παντού, λύσεις πουθενά» καταγγέλλουν οι εκπαιδευτικοί της Ανατολικής Αττικής.

Σε καθεστώς διαρκούς πίεσης λειτουργούν δεκάδες Δημοτικά στην Ανατολική Αττική, καθώς οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό παραμένουν εκτεταμένες, ακόμη και μετά τις τελευταίες προσλήψεις αναπληρωτών. Σύμφωνα με στοιχεία των εκπαιδευτικών συλλόγων, τα καταγεγραμμένα κενά ξεπερνούν τα 100, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Όπως σημειώνει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ «Ο Σωκράτης» το πρόβλημα με την υποστελέχωση εκπαιδευτικών είναι ιδιαιτέρως πιεστικό στο 1ο , 3ο , 4ο Δημοτικών Σχολείων Αχαρνών, 1ο Νέων Παλατίων, Δημοτικά Σχολεία Δροσιάς, Χαλκουτσίου και Μαρκόπουλου Ωρωπού.

Στην προσπάθειά της να εμφανίσει μια εικόνα «εξομάλυνσης», η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής προχωρά σε υποχρεωτικές μετακινήσεις εκπαιδευτικών, επιλογή που έχει ως άμεση συνέπεια το κλείσιμο ή την αποδυνάμωση ολοήμερων τμημάτων. Οι αλλαγές αυτές πραγματοποιούνται εν μέσω της σχολικής χρονιάς, ανατρέποντας τον προγραμματισμό των σχολείων και δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στις οικογένειες εργαζόμενων γονέων τονίζεται από πλευράς εκπαιδευτικών.

Την ίδια ώρα, εκπαιδευτικοί καταγγέλλουν ότι σε αρκετές σχολικές μονάδες εφαρμόζονται πρακτικές «εξοικονόμησης προσωπικού», όπως η ανάθεση μαθημάτων ειδικοτήτων σε δασκάλους τάξης, η λειτουργία πολυπληθών τμημάτων και η καθυστέρηση ή απουσία παράλληλης στήριξης για μαθητές με διαγνωσμένες ανάγκες. Όπως επισημαίνουν, οι λύσεις αυτές δεν απαντούν στο πρόβλημα, αλλά μεταφέρουν το βάρος στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και υποβαθμίζουν την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Παράλληλα, αυξάνονται οι αντιδράσεις για την επιλογή της διοίκησης να αντιμετωπίζει τις δυσλειτουργίες με πειθαρχικές διαδικασίες και πιέσεις, αντί με ουσιαστικό διάλογο και ενίσχυση των σχολείων.

«Τη στιγμή που υπάρχουν σχολικές μονάδες που το ολοήμερο πρόγραμμα δε λειτουργεί ή υπολειτουργεί, που δέχονται το απαράδεκτο καθεστώς ανάθεσης αντικειμένων ειδικοτήτων σε εκπαιδευτικούς ΠΕ 70, που αποφασίζουν να λειτουργούν 25άρια τμήματα, σε ακατάλληλες αίθουσες, χωρίς τους απαιτούμενους εκπαιδευτικούς Παράλληλης Στήριξης, και ο κατάλογος δεν έχει τέλος, η Δ.Ι.Π.Ε. Αν. Αττικής επιδίδεται σε βιομηχανία ΕΔΕ στοχοπροσηλωμένες στην τιμωρία, απειλές και τρομοκρατία» καταγγέλλουν οι εκπαιδευτικοί και απαιτούν να στελεχωθούν τα κενά και να μην επιλέγονται προσχηματικές αποσπασματικές παρεμβάσεις αλλά μόνιμες λύσεις προκειμένου τα σχολεία να λειτουργούν απρόσκοπτα και με όρους παιδαγωγικής ποιότητας.