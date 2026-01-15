Πώς θα τιμήσουν τα σχολεία την γιορτή στις 30 Γενάρη, τι ισχύει για απουσίες και εκκλησιασμό μαθητών.

Τα σχολεία προετοιμάζονται για την φετινή Γιορτή των Τριών Ιεραρχών, την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, και έχουν ήδη ξεκινήσει να αποστέλλουν οι διευθυντές ενημερώσεις στους γονείς για τον εκκλησιασμό των μαθητών αλλά και το πώς θα διαμορφωθεί το πρόγραμμα μαθημάτων ανημέρα της γιορτής.

Όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια η γιορτή των Τριών Ιεραρχών, προστάτων των γραμμάτων και της παιδείας, δεν αποτελεί πια ημέρα σχολικής αργίας αλλά βάσει εγκυκλίου οι μαθητές συμμετέχουν στον εκκλησιασμό αν και εφόσον αποφασιστεί από την σχολική τους μονάδα ενώ εναλλακτικά δίνουν το παρών και συμμετάσχουν στο δίωρο αφιέρωμα για τους Αγίους που θα διεξαχθεί τις πρώτες ώρες του προγράμματος. Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘΑ σε όλες τις τάξεις οι εκπαιδευτικοί θα μιλήσουν στους μαθητές για τους Τρεις Ιεράρχες, την κοινωνική και παιδαγωγική προσφορά τους. Δεδομένου ότι πρόκειται για κανονική σχολική μέρα θα τηρηθεί απουσιολόγιο και μετά το πέρας των αφιερωματικών εκδηλώσεων για τους Ιεράρχες οι μαθητές δεν θα αποχωρήσουν αλλά θα παρακολουθήσουν κανονικά το προβλεπόμενο πρόγραμμα μαθημάτων.

Τριών Ιεραρχών 2026: Η ενημέρωση των διευθυντών στους γονείς για τον εκκλησιασμό των μαθητών

Σύμφωνα με την σχετική οδηγία που στάλθηκε σε γονείς «το σχολείο μας ανήμερα της 30ης Ιανουαρίου θα εκκλησιαστεί στην εκκλησία της ενορίας μας. Μετά το πέρας του εκκλησιασμού τα παιδιά θα επιστρέψουν στο σχολείο, όπου θα συνεχίσουν κανονικά το υπόλοιπο πρόγραμμά τους. Σε όλα τα παιδιά θα μοιραστεί άρτος, όπως είθισται να γίνεται κάθε χρόνο αυτή την ημέρα. Αν κάποιος γονέας επιθυμεί να κοινωνήσει το παιδί του παρακαλούμε να το προετοιμάσει σχετικά. Οι Τρεις Ιεράρχες ας φωτίζουν το δύσκολο έργο μας».

Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν εξαιρέσεις αναφορικά με τον εκκλησιασμό των μαθητών. Ειδικότερα, οι μαθητές που έχουν απαλλαγή από τα Θρησκευτικά δεν συμμετέχουν στον εκκλησιασμό και η απουσία τους δεν καταγράφεται. Όσοι μαθητές δεν επιθυμούν να εκκλησιαστούν θα παραμείνουν στο σχολείο με επιτήρηση από εκπαιδευτικούς. Σε κάθε περίπτωση, ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει για τον τρόπο απασχόλησης των απαλλασσόμενων μαθητών και καταγράφει τη σχετική απόφαση στο Βιβλίο Πράξεων. Σε 1/θέσια σχολεία ή σε περιπτώσεις έλλειψης εκπαιδευτικού προσωπικού, οι γονείς ενημερώνονται εγκαίρως για την ώρα προσέλευσης των απαλλασσόμενων μαθητών στο σχολείο.