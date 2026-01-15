Δύο μέτρα και δύο σταθμά στην Παιδεία καταγγέλλει η Μερόπη Τζούφη με φόντο το Πρόγραμμα Συνεργασίας Ελλάδας–Κύπρου.

Σφοδρή κριτική στην κυβερνητική πολιτική για την Παιδεία άσκησε η βουλευτής Ιωαννίνων και κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, Μερόπη Τζούφη, κατά τη συζήτηση για την Κύρωση του Προγράμματος Συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου στον τομέα της Παιδείας (2023-2027).

H κα Τζούφη επεσήμανε την αντίφαση της κυβερνητικής στρατηγικής βάσει της οποίας η δημόσια Παιδεία υπερασπίζεται διεθνώς, αλλά αποδυναμώνεται στο εσωτερικό της χώρας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «Δεν μπορείς να κυρώνεις διεθνείς συμφωνίες που προϋποθέτουν ισχυρά δημόσια πανεπιστήμια και ταυτόχρονα να θεσμοθετείς ιδιωτικά πανεπιστήμια, να μειώνεις τη χρηματοδότηση, να επιβάλλεις διαγραφές και να ποινικοποιείς τη φοιτητική δράση»,

Σχετικά με τη συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου, η Τζούφη ανέφερε ότι αποτελεί συνέχεια της διαχρονικής συνεργασίας στον τομέα της Παιδείας, με βάση το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα, τις ακαδημαϊκές ανταλλαγές και τις υποτροφίες, κάτι που από μόνο του είναι θετικό. Ωστόσο, κατήγγειλε ότι η κυβέρνηση ταυτόχρονα θεσμοθετεί ιδιωτικά πανεπιστήμια, μειώνει τη χρηματοδότηση, επιβάλλει διαγραφές και ποινικοποιεί τη φοιτητική δράση, δημιουργώντας σαφή αντίφαση.

Η βουλευτής επεσήμανε επίσης τα προβλήματα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, όπου οι μόνιμοι διορισμοί καλύπτουν κυρίως τις αποχωρήσεις, τα κενά παραμένουν και οι εκπαιδευτικοί εξαντλούνται. Η λεγόμενη «αξιολόγηση» παρουσιάζεται ως εργαλείο πειθάρχησης και όχι παιδαγωγικής βελτίωσης σημείωσε.

Ειδικά για τα δημόσια ΑΕΙ, κατήγγειλε τις μαζικές διαγραφές περίπου 300.000 αιώνιων Η Παιδεία δεν μπορεί να είναι προοδευτική στο εξωτερικό και αντιδραστική στο εσωτερικό. Δεν είναι κόστος ούτε εμπόρευμα. Είναι κοινωνικό δικαίωμα και δημοκρατικό θεμέλιο».φοιτητών, την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής και τα πειθαρχικά μέτρα ως βαθιά ταξικές επιλογές, που αποκλείουν οικονομικά ασθενέστερους φοιτητές, μετατρέποντας τα πανεπιστήμια από χώρους γνώσης και κοινωνικής κινητικότητας σε μηχανισμούς αποκλεισμού.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην Έρευνα, υπογραμμίζοντας ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης απεντάσσονται, οι ερευνητές βρίσκονται σε αβεβαιότητα και το μήνυμα προς τη νέα γενιά επιστημόνων είναι «φύγετε». Παράλληλα, οι δημόσιες δαπάνες για Παιδεία και Έρευνα παραμένουν κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ το Μεσοπρόθεσμο προβλέπει περικοπές.

Κλείνοντας, η Μερόπη Τζούφη τόνισε: «Δεν είμαστε αντίθετοι στη συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου στον τομέα της Παιδείας. Είμαστε όμως απέναντι στην πολιτική υποκρισία. Η Παιδεία δεν μπορεί να είναι προοδευτική στο εξωτερικό και αντιδραστική στο εσωτερικό. Δεν είναι κόστος ούτε εμπόρευμα. Είναι κοινωνικό δικαίωμα και δημοκρατικό θεμέλιο».

