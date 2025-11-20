Όλα είναι έτοιμα για να προχωρήσει το Υπουργείο στην κάλυψη των κενών που άφησε πίσω της η Γ φάση προσλήψεων αναπληρωτών.

Η τρίτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών άφησε πίσω της σημαντικές «τρύπες» στην στελέχωση όλων βαθμίδων καθώς από τις 7.974 προσφερόμενες θέσεις κάλυψης για 1.586 εξ αυτών δεν υπήρξε ενδιαφέρον από εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στους πίνακες ΑΣΕΠ. Παράλληλα προέκυψαν και σημαντικά κενά μετά την αδυναμία ανάληψης υπηρεσίας από εκπαιδευτικούς της Γ’ Φάσης. Υπό το πρίσμα αυτό το Υπουργείο Παιδείας αναμένεται -εκτός απροόπτου - να ανακοινώσει αύριο, Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, ένα νέο γύρο προσλήψεων ενώ στα σκαριά είναι και η έκδοση ειδικής προκήρυξη για την κάλυψη των εξαρχής 1.586 κενών της Γ φάσης.

Το χρονοδιάγραμμα της Γ2 φάσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Σύμφωνα με το σχεδιαζόμενο χρονοδιάγραμμα μετά την αυριανή ανακοίνωση των προσλήψεων ισχύουν τα κάτωθι:

Αίτηση-Δήλωση προτιμήσεων στο ΟΠΣΥΔ για τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες από τους υποψηφίους τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου

Οι αναπληρωτές θα πληροφορηθούν μέσω γραπτού μηνύματος SMS για τη σχολική μονάδα ανάληψης υπηρεσίας την Τρίτη 25 Νοεμβρίου

Προθεσμία ανάληψης υπηρεσίας απευθείας στις σχολικές μονάδες και τα ΚΕΔΑΣΥ από την Τετάρτη 26 έως και την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025.

Σημειώνεται ότι οι αναπληρωτές που έχουν προσληφθεί σε ΚΕΔΑΣΥ, Καλλιτεχνικά και Μουσικά Σχολεία, στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (ΣΔΣΤΕ), στα Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων (ΕΚΚΝ) και στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας – Ηρακλείου δεν υποβάλλουν την ανωτέρω Αίτηση-Δήλωση Προτίμησης.