«Το υπουργείο Παιδείας κάνει εκπαιδευτική πολιτική με αλχημείες και κόφτες στις πλάτες των παιδιών μας» ξεσπούν οι γονείς που ζητούν λύσεις στα προβλήματα του σχολείου.

Στο απροχώρητο έχει φτάσει η κατάσταση με τα κενά στο 62ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, με τους γονείς να ανακοινώνουν δυναμική διαμαρτυρία την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, στις 9:00 π.μ., έξω από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας. Οι οικογένειες των μαθητών καταγγέλλουν σοβαρές ελλείψεις που επηρεάζουν άμεσα την εκπαιδευτική λειτουργία του σχολείου και, κυρίως, τα παιδιά που χρειάζονται τη μεγαλύτερη υποστήριξη.

Χωρίς δάσκαλο η Δ’ τάξη

Ένα από τα τμήματα της Δ’ Δημοτικού παραμένει χωρίς δάσκαλο, μετά από κενό που προέκυψε και το οποίο –όπως καταγγέλλουν οι γονείς– δεν έχει ακόμα καλυφθεί. Η απάντηση της ΔΙΠΕ για αποστολή αναπληρωτή εκκρεμεί, αφήνοντας μετέωρα τα παιδιά και προκαλώντας αναστάτωση στις οικογένειες.

Κίνδυνος για περικοπές στο Ολοήμερο - Κραυγή αγωνίας και για το Τμήμα Ένταξης

Οι γονείς καταγγέλλουν ότι, εάν δεν σταλεί εκπαιδευτικός, προωθείται «λύση» με: περικοπή ωρών στο Ολοήμερο συγχωνεύσεις τμημάτων Ενέργειες που χαρακτηρίζουν «αλχημείες» και «βρώμικο παιχνίδι στις πλάτες των παιδιών». Το Τμήμα Ένταξης, που στηρίζει μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, δεν έχει στελεχωθεί καθόλου, παρά το ότι η σχολική χρονιά έχει προχωρήσει. Παράλληλα εκφράζουν έντονη ανησυχία για το «τι θα απογίνουν αυτά τα παιδιά;». Αντίστοιχα, το Τμήμα Υποδοχής δεν λειτουργεί, καθώς δεν υπάρχει εκπαιδευτικός.

Όπως σημειώνουν οι γονείς «Ανησυχούμε ότι θα τραβήξουν εκπαιδευτικό από το Ολοήμερο Πρόγραμμα και θα το αφήσουν πετσοκομμένο με λιγότερες ώρες και με λιγότερα τμήματα μεγαλύτερου αριθμού μαθητών! Δηλαδή να μειωθούν οι ώρες του και να γίνουν τα τμήματα από 4 που είναι τώρα με 15-16 παιδιά σε 3 με αριθμό πάνω από 20. Αν συμβεί, θα πρόκειται για εξαιρετικά αρνητική εξέλιξη ειδικά για τους γονείς εκείνους που λόγω εργασίας ή άλλης αδυναμίας αξιοποιούν το ολοήμερο πρόγραμμα. Αρνητικότατες θα είναι και οι μαθησιακές επιπτώσεις στα παιδιά αφού με +6 η +7 παιδιά ανά τμήμα το ολοήμερο θα καταλήξει να είναι parking. Ήδη υπάρχει δυσκολία και κάτι τέτοιο δε θα βοηθήσει καθόλου το διδακτικό προσωπικό να ανταπεξέλθει. Τίποτα από τα παραπάνω δε θα συμβεί αν το Υπουργείο Παιδείας και η Διεύθυνση Εκπαίδευσης στείλουν κανονικά & άμεσα αντικαταστάτη αναπληρωτή εκπαιδευτικό για το κενό όπως άλλωστε προβλέπεται.»

«Απαιτούμε λύσεις» διαμηνύουν οι γονείς

Σε ανακοίνωσή τους, τονίζουν ότι δεν πρόκειται να δεχτούν: να μειωθεί το ολοήμερο να συγχωνευτούν τμήματα να αποφασίσουν οι ίδιοι ποιο παιδί «θα έχει δασκάλα» και ποιο όχι Αντίθετα, δηλώνουν ότι θα υπερασπιστούν το δικαίωμα όλων των παιδιών στη μόρφωση, στη φροντίδα και στην ηρεμία μέσα στο σχολείο. «Η κυβέρνηση λέει ότι δεν υπάρχουν κενά – Η πραγματικότητα λέει άλλα» Οι γονείς αντιδρούν στις επίσημες δηλώσεις του Υπουργείου Παιδείας περί «ανύπαρκτων κενών», ζητώντας από τη ΔΙΠΕ Α’ Αθήνας συγκεκριμένες απαντήσεις και δεσμεύσεις για άμεση κάλυψη όλων των θέσεων.

Μιλώντας στο Dnews οι γονείς τονίζουν ότι «Θα πάμε να ζητήσουμε από την ΔΙΠΕ Α' Αθήνας τα αυτονόητα. Πληρώνουμε και δουλεύουμε όλη μέρα και θέλουμε τα σχολεία που πηγαίνουν τα παιδιά μας να έχουν δασκάλους! Αυτά που ζητάμε λοιπόν είναι αυτονόητα για όλη την κοινωνία αλλά για το Υπουργείο Παιδείας μάλλον όχι. Το υπουργείο παιδείας κάνει εκπαιδευτική πολιτική με αλχημείες και κόφτες στις πλάτες των παιδιών μας! Αν δεν πάρουμε κάποια θετική απάντηση από την ΔΙΠΕ τότε το μπαλάκι θα το ρίξουν στο σχολείο και το Ολοήμερο κινδυνεύει να πετσοκοφτεί. Αυτό είναι μεγάλο πλήγμα για κάποιες οικογένειες. »



