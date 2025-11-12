Η γιορτή του Πολυτεχνείου φέρνει τριήμερο χωρίς μαθήματα για τους μαθητές.

Η φετινή Επέτειος του Πολυτεχνείου φέρνει χαμόγελα τριημέρου στους μαθητές όλων των τάξέων καθώς η 17η Νοέμβρη «πέφτει» Δευτέρα που συνδυαστικά με το σαββατοκύριακο που προηγείται αποτελεί την ιδανική συνθήκη ανάπαυλας και αποχής από τα μαθήματα. Σημειωτέον, η 17η Νοέμβρη είναι επίσημη σχολική μέρα άνευ μαθημάτων αλλά με υποχρεωτική παρουσία των μαθητών στην σχολική γιορτή φόρο τιμής στα γεγονότα του Πολυτεχνείου. Το απουσιολόγιο θα τηρηθεί και όπως συμβαίνει πάντα στις σχολικές γιορτές οι απουσίες της μέρας καταχωρίζονται ως αδικαιολόγητες.

Η Επέτειος του Πολυτεχνείου σηματοδοτεί και το τελευταίο κοινό τριήμερο για όλους τους μαθητές καθώς μέχρι τις διακοπές των Χριστουγέννων και το τέλος του 2025 δεν προβλέπεται κάποια άλλη αργία που θα ισχύσει οριζόντια για όλους τους μαθητές. Αξίζει να σημειωθεί ότι ανήμερα της 17ης Νοέμβρη κλειστά θα παραμείνουν και τα Φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών με τα μαθήματα να εκκινούν από την Τρίτη 18 του μήνα. Κάπως έτσι λοιπόν οι μαθητές μετράνε αντίστροφα για ένα τριήμερο χωρίς εργασίες και διαβάσματα και μια «ανάσα» από τον φόρτο μαθημάτων τόσο εντός όσο και εκτός σχολικού πλαισίου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-c75t86d5gvbd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Χριστούγεννα 2025: Πότε κλείνουν τα σχολεία και πότε ανοίγουν μετά την Πρωτοχρονιά

Μετά και το τριήμερο του Πολυτεχνείου, επίσημα τα σχολεία θα μπουν στην τελική ευθεία για την αντίστροφη μέτρηση για τις χριστουγενννιάτικες διακοπές. Λαμπιόνια, χριστουγεννιάτικα δέντρα και γιορτινός διάκοσμος θα επιστρατευτεί στις σχολικές τάξεις με τους μαθητές να αδημονούν για την ανάπαυλα των 16 ημερών με κλειστά σχολεία και άπλετο ελεύθερο χρόνο να τον αξιοποιήσουν όπως επιθυμούν. Βάσει σχολικού πρωτοκόλλου οι μαθητές θα πάνε για τελευταία φορά σχολείο για το 2025 την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου με τις χριστουγεννιάτικες διακοπές τους να ξεκινούν επίσημα παραμονή Χριστουγέννων. Οι μαθητές θα επιστρέψουν στα θρανία και τις σχολικές υποχρεώσεις την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου.