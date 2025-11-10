Θλίψη για τον θάνατο της 18χρονης φοιτήτριας Μοριακής Βιολογίας.

Θρήνος στην Αλεξανδρούπολη μετά την είδηση του θανάτου 18χρονης φοιτήτριας Μοριακής Βιολογίας, η οποία βρέθηκε νεκρή το μεσημέρι της Δευτέρας στο διαμέρισμα που νοίκιαζε. Η μητέρα της, ανησυχώντας καθώς η κόρη της δεν απαντούσε στα επανειλημμένα τηλεφωνήματα, ειδοποίησε τις αρχές.

Η Αστυνομία μετέβη στο διαμέρισμα και διαπίστωσε τον θάνατό της σύμφωνα με το e-evros.gr. Οι πρώτες ενδείξεις δεν δείχνουν σημάδια εγκληματικής ενέργειας, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου της θα καθοριστούν από την ιατροδικαστική εξέταση. Η άτυχη φοιτήτρια, καταγόμενη από τη Λάρισα, φέρεται να ακολουθούσε φαρμακευτική αγωγή για σοβαρό πρόβλημα υγείας.