Το χαμόγελο της μαθήτριας «έσβησε» σε ηλικία μόλις 14 ετών.

Στο πένθος βυθίστηκε η σχολική κοινότητα της Ροδόπης στο άκουσμα του θανάτου 14χρονης μαθήτριας του Γυμνασίου Σαπών.Η τοπική εκπαιδευτική κοινότητα, οι συμμαθητές και οι καθηγητές της δεν μπορούν να πιστέψουν ότι το χαμογελαστό κορίτσι έφυγε τόσο πρόωρα από τη ζωή. Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης αποχαιρέτησε τη μαθήτρια με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα:

«Δεν υπάρχει πιο θλιβερό από το να αποχαιρετάς για πάντα ένα παιδί! Ένα παιδί που έφυγε νωρίς, μα άφησε πίσω του φως. Το Γυμνάσιο Δ.Ε. Σαπών πενθεί. Η εκπαίδευση πενθεί. Μια 14χρονη μαθήτριά μας δεν είναι πια μαζί μας. Το χαμόγελό της, η καλοσύνη της, η δύναμή της — όλα θα μείνουν χαραγμένα στις καρδιές μας. Ήταν ένα παιδί γεμάτο ελπίδα, που πάλεψε με αξιοπρέπεια και γενναιότητα. Η τάξη της, οι φίλοι της, οι καθηγητές της, όλοι νιώθουν το κενό που άφησε... Καλό ταξίδι!»

Το σχολείο και ολόκληρη η εκπαιδευτική κοινότητα της Ροδόπης πενθούν για την απώλεια ενός νέου παιδιού.

