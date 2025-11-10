Νέες πληροφορίες για το μακελειό στα Βορίζια της Κρήτης: Ανοίγουν σήμερα τα σχολεία στο πολύπαθο χωριό, 20 ψυχολόγοι θα υποδεχτούν παιδιά και γονείς.

Την επιστροφή στην κανονικότητα επιχειρούν να φέρουν οι Αρχές στα Βορίζια της Κρήτης, όπου πρόκειται να επαναλειτουργήσουν σήμερα το Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της υπουργού Παιδείας, αναμένεται η άφιξη ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών που θα παραμείνουν στο χωριό τουλάχιστον για 15 ημέρες - προκειμένου να στηρίξουν τη σχολική κοινότητα και να συμβάλουν στην ομαλή επανένταξη των παιδιών και των εκπαιδευτικών στην καθημερινότητά τους.

Οι πληροφορίες που έρχονται από το χωριό, θέλουν την κατάσταση σταδιακά να βελτιώνεται. Κανείς βέβαια δεν μπορεί να ξεχάσει, ενώ έντονη παραμένει και η αστυνομική παρουσία: Κάθε άτομο που εισέρχεται ή εξέρχεται του χωριού ελέγχεται εξονυχιστικά και όλες οι διελεύσεις από τα μπλόκα καταγράφονται.

Νέα φωτογραφικά ντοκούμεντα

Για πρώτη φορά χθες το βράδυ, το Mega έφερε στη δημοσιότητα φωτογραφικά ντοκουμέντα που παρουσίαζουν το χρονικό της αιματηρής συμπλοκής στα Βορίζια.

Πιο συγκεκριμένα, οι εικόνες που παρουσιάστηκαν μαρτυρούν πως στις 11:14 το πρωί του Σαββάτου 01/11, λίγο πριν το αιματηρό σκηνικό, ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης βγήκε από το σπίτι του και μπήκε στο όχημα του, στο οποίο φέρεται να είχε και τον οπλισμό.

Έκανε όπισθεν και κινήθηκε προς το κέντρο του χωριού, όπου λίγη ώρα αργότερα θα έπεφτε νεκρός.

Στις 11:16, δύο λεπτά μετά την ανταλλαγή πυροβολισμών, φαίνεται ένα δεύτερο αυτοκίνητο να βγαίνει μέσα από το χωριό. Στο όχημα αυτό βρίσκεται ένα ζευγάρι, το οποίο δέχτηκε πυρά και έχει καταθέσει ήδη στις Αρχές.

Λίγο αργότερα, στις 11:20 διακρίνεται μία γυναίκα να τρέχει. Είναι η σύζυγος του θύματος η οποία βγαίνει από το σπίτι της και κατευθύνεται στο σημείο που έπεσε νεκρός ο άντρας της.

Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα πάντα με το Mega, οι Αρχές έχουν στη διάθεσή τους και βιντεοληπτικό υλικό το οποίο είναι πολύ πιθανό να τους οδηγήσει στον βαρύ οπλισμό των δραστών.

Πρόκειται για βίντεο που δείχνει τον 43χρονο πιστολέρο και τον 48χρονο συνεργό του με ένα άλλο αγροτικό αυτοκίνητο να καταγράφονται να παίρνουν τον 39χρονο συγγενή τους ώστε να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

Οι Αρχές εκτιμούν πως σε αυτό το αυτοκίνητο βρίσκεται μέρος του οπλισμού των δραστών.