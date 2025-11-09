Αναζητούνται δύο μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη. Από αύριο επαναλειτουργούν τα σχολεία της περιοχής.

Σε αγώνα δρόμου έχει επιδοθεί η Αστυνομία για τον εντοπισμό των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στο αιματοκύλισμα στα Βορίζια.

Στο μικροσκόπιο έχουν μπει οι κρατούμενοι στις φυλακές Αλικαρνασσού, όπου αναζητούν απαντήσεις οι Αρχές για το ποιος έδωσε την εντολή για τη βόμβα στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, λίγο πριν ξεσπάσει το μακελειό.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες η βόμβα, η οποία ήταν στην ουσία δυναμίτιδα, δεν κατασκευάστηκε στα Βορίζια, αλλά μεταφέρθηκε εκεί. Κάποιος την παρέλαβε και κάποιος τρίτος την τοποθέτησε. Πρόκειται για μια διαφορετική έρευνα, που κινείται παράλληλα με την κυρίως έρευνα για την αιματηρή συμπλοκή.

Στον Ψηλορείτη ψάχνουν για τα όπλα του μακελειού

Εντατικές είναι οι έρευνες της Αστυνομίας και στον Ψηλορείτη για τον εντοπισμό του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στο πολύνεκρο επεισόδιο στα Βορίζια Ηρακλείου, ενώ παράλληλα αναζητούνται δύο μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη, τα οποία –σύμφωνα με τις Αρχές– δεν φαίνεται να εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό. Δεν υπάρχει καμία μαρτυρία ότι οι άνθρωποι αυτοί χρησιμοποίησαν όπλα στη διάρκεια του επεισοδίου και οι ίδιοι έχουν δηλώσει ότι είναι καλά στην υγεία τους. Η αστυνομία ωστόσο τους αναζητεί για τη μαρτυρία τους αλλά και για τη δική τους προστασία, καθώς η κατάσταση στην περιοχή παραμένει εύθραυστη.

Από νωρίς το πρωί του Σαββάτου, μία ενισχυμένη διμοιρία της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (ΕΚΑΜ) αναχώρησε από το Ηράκλειο και επιχειρεί στην περιοχή του Ψηλορείτη, ερευνώντας, σπιθαμή προς σπιθαμή, σημεία όπου εκτιμάται ότι μπορεί να έχουν κρυφτεί τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στη φονική συμπλοκή.

Την ίδια στιγμή, οι έρευνες για την ταυτότητα όσων συμμετείχαν ενεργά στο επεισόδιο συνεχίζονται. Οι πέντε βασικοί κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη και δύο συγκρατούμενοί τους, έχουν αρνηθεί κάθε εμπλοκή. Δύο εξ αυτών έχουν ήδη προφυλακιστεί με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας το πρωί σε τηλεοπτικό σταθμό ανέφερε πως έχουν γίνει συγκεκριμένα βήματα σχετικά με το περιστατικό, τονίζοντας πως «κάποιοι βοήθησαν ουσιαστικά τους δράστες να διαφύγουν από το σημείο και να αποκρύψουν τον οπλισμό, ο οποίος δεν έχει εντοπιστεί ακόμη. Προφανώς, δεν είναι μόνο αυτοί που έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής».

Στο χωριό, οκτώ ημέρες μετά το αιματηρό γεγονός, επικρατεί σχετική ηρεμία. Οι κάτοικοι προσπαθούν να επιστρέψουν στους φυσιολογικούς ρυθμούς της καθημερινότητας. Παρά τις αρχικές πληροφορίες που ανέφεραν ότι σήμερα θα πραγματοποιούνταν τα εννιάμερα μνημόσυνα των δύο νεκρών στο χωριό, η θεία λειτουργία στον Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα Βορίζια τελέστηκε χωρίς την παρουσία κανενός μέλους των δύο οικογενειών, μόνο με μερικούς κατοίκους που παρακολούθησαν το μυστήριο. Ο ιερέας απηύθυνε μήνυμα ειρήνης και ενότητας, καλώντας όλους «σε αυτοκριτική και αυτοσυγκράτηση, ώστε να πορευόμαστε ειρηνικά στον αγώνα της ζωής».

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μνημόσυνο έγινε από την οικογένεια Καργάκη για τον 39χρονο, σε άλλο χωριό, παραπλήσιο της περιοχής, ενώ η οικογένεια της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη τέλεσε μνημόσυνο στον Αλικιανό Χανίων, όπου και έγινε η κηδεία και η ταφή.

Αύριο, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, αναμένεται να επαναλειτουργήσουν το Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο της περιοχής, σηματοδοτώντας την προσπάθεια για επιστροφή στην κανονικότητα. Παράλληλα, σύμφωνα με ανακοίνωση της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη, αναμένεται η άφιξη ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών που θα παραμείνουν στο χωριό τουλάχιστον για 15 ημέρες.

