Τι αναμένεται να ισχυριστεί η πλευρά του 43χρονου.

Εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση των Βοριζίων την ώρα που είναι σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα για το αιματηρό περιστατικό με τους δύο νεκρούς.

Πριν από μερικές μέρες οι δύο άντρες που διακρίνονται σε βίντεο ντοκουμέντο να πυροβολούν από ύψωμα ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν από τις Αρχές.

Πρόκειται για τον γαμπρό του 39χρονου Φ.Κ ο οποίος έχασε τη ζωή του στο μακελειό του Σαββάτου 01/11 και έναν ακόμα άνδρα.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που μετέδωσε η εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», ο 43χρονος γαμπρός του Φ.Κ. αναμένεται να ζητήσει τις επόμενες ημέρες αναπαράσταση της συμπλοκής ώστε να αποδείξει πως δεν ήταν αυτός που πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα την 56χρονη Ε.Φ..

Παράλληλα, οι «Εξελίξεις Τώρα» αποκαλύπτουν πως αύριο η πλευρά του 43χρονου αναμένεται να ισχυριστεί πως υπάρχει μία μαρτυρία που αναφέρει πως η Ε.Φ. είχε δεχτεί πυρά πριν ακόμα ανοίξει πυρ ο γαμπρός του 39χρονου.