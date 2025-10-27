Οι μαθητές Ψερίμου και Περιστερίου θα στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα ομοψυχίας και μαθητικής αλληλεγγύης ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου.

Μια συγκινητική πρωτοβουλία θα λάβει χώρα φέτος στην ακριτική Ψέριμο, όπου οι δύο μοναδικοί μαθητές του νησιού θα παρελάσουν με μαθητές του 11ου Δημοτικού Σχολείου Περιστερίου για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής και κοινωνικής πρωτοβουλίας «Όπου Υπάρχουν Άγγελοι», που ενώνει σχολεία της ηπειρωτικής Ελλάδας με εκείνα των πιο απομακρυσμένων νησιών, στέλνοντας μήνυμα ενότητας, αγάπης και ελπίδας.

Η αποστολή του 11ου Δημοτικού Περιστερίου, αποτελούμενη από 16 μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, θα ταξιδέψει στο νησί υπό την καθοδήγηση του διευθυντή κ. Νίκου Κεραμάρη. Εκεί, θα τους υποδεχθεί η δασκάλα και νηπιαγωγός της Ψερίμου μαζί με τους δύο μικρούς μαθητές του μονοθέσιου σχολείου. Στην αποστολή συμμετέχει και ο δήμαρχος Περιστερίου, Ανδρέας Παχατουρίδης, ο οποίος τόνισε ότι η παρουσία της πόλης στην ακριτική Ελλάδα είναι «μια πράξη τιμής και ευγνωμοσύνης προς τους κατοίκους που κρατούν ζωντανό τον ελληνισμό στα σύνορα».

Η φετινή παρέλαση στην Ψέριμο θα αποτελέσει σύμβολο εθνικής υπερηφάνειας και συνεργασίας, αποδεικνύοντας πως το «Όχι» του 1940 παραμένει ζωντανό μέσα από την ενότητα και την πίστη των παιδιών σε ένα κοινό μέλλον.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dds5llt4dsw9?integrationId=40599y14juihe6ly}