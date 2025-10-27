Οι λεπτομέρειες που πρέπει να τηρούνται στην μαθητική παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου.

Η μαθητική παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου θα γίνει με λαμπρότητα ανήμερα της εθνικής επετείου. Έχοντας σήμερα τιμήσει τον εορτασμό μέσα από τις σχολικές γιορτές με ποιήματα, τραγούδια, κείμενα, ιστορικές αφηγήσεις, ζωγραφιές και βίντεο οι μαθητές προετοιμάζονται για να παρελάσουν αύριο τιμώντας την ελληνική σημαία. Οι μαθητικές παρελάσεις για την επέτειο του «ΟΧΙ» πραγματοποιούνται με αυστηρούς κανόνες οργάνωσης και ενδυμασίας, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας.

Το πρωτόκολλο βηματισμού των μαθητικών παρελάσεων

Κάθε σχολείο παρελαύνει με δύο διμοιρίες (μία κοριτσιών, μία αγοριών), σε τετράδες των 32 μαθητών, με σημαιοφόρο και πέντε παραστάτες. Οι διμοιρίτες προπορεύονται και τηρούν αποστάσεις και σωστή ευθυγράμμιση, κάνοντας στροφή κεφαλιού προς τις αρχές όταν φτάνουν σε καθορισμένα σημεία.

Όλη η διμοιρία ακολουθεί τις κινήσεις του διμοιρίτη, ενώ όλοι οι μαθητές δεξιά της διμοιρίας βαδίζουν κοντά στη γραμμή παρέλασης.

Ενδυμασία μαθητών:

Κορίτσια: γαλάζιο ή λευκό πουκάμισο, μπλε ή μπορντό φουλάρι, μπλε φούστα, καλσόν στο χρώμα του δέρματος και σκούρα παπούτσια.

Αγόρια: γαλάζιο ή λευκό πουκάμισο, μπλε γραβάτα, μπλε παντελόνι και σκούρα παπούτσια.

Σημαιοφόροι, παραστάτες και μαθητές που κρατούν πανό ή καταθέτουν στεφάνι φορούν και άσπρα γάντια.

Τα ρούχα πρέπει να είναι καθαρά και σιδερωμένα. Αποφεύγονται αθλητικά παπούτσια και τακούνια για λόγους ασφάλειας. Κάθε σχολείο μπορεί να έχει και τη δική του στολή ή χρωματικό κώδικα, πάντα σύμφωνα με τα χρώματα της εθνικής επετείου (γαλάζιο, μπλε, λευκό). Οι γονείς καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες της σχολικής μονάδας του παιδιού τους. Η αυστηρή τήρηση του πρωτοκόλλου εξασφαλίζει τάξη, πειθαρχία και σεβασμό στη μνήμη της ιστορικής επετείου.