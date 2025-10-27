Παρά τον βροχερό καιρό στην πόλη, πλήθος κόσμου έδωσε το παρών, παρακολουθώντας την παρέλαση των μαθητών κατά μήκος της Τσιμισκή.

Yπό έντονη βροχόπτωση πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 27 Οκτωβρίου η μαθητική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου.

Παρά τον βροχερό καιρό στην πόλη, πλήθος κόσμου έδωσε το παρών, παρακολουθώντας την παρέλαση των μαθητών κατά μήκος της Τσιμισκή.

Προηγήθηκε κατάθεση στεφάνων από μαθητές στο Ηρώο του Γ΄ Σώματος Στρατού, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στα μνημεία των Ηρώων, στις προτομές και στους ανδριάντες από μαθητικές αντιπροσωπείες.

Φωτογραφίες (Eurokinissi/Νάσος Σιμόπουλος) από τη μαθητική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη: