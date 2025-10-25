Η καινοτομία και η τεχνολογία που διαθέτει η Πολεμική Αεροπορία θα κάνει επίσης, αισθητή την παρουσία της.

Τα μηχανοκίνητα οχήματα που θα παρελάσουν στη στρατιωτική παρέλαση που θα πραγματοποιηθεί την 28η Οκτωβρίου, στη Θεσσαλονίκη έκαναν την καθιερωμένη πρόβα.

Η παρέλαση για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, θα ξεκινήσει στις 11.00 και το κοινό θα δει το προσωπικό αλλά και τα οπλικά συστήματα των ΕΔ σε πλήρη ανάπτυξη, συστήματα που είναι σε υπηρεσία εδώ και κάποιο καιρό.

Στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, το κοινό θα δει για πρώτη φορά σε στρατιωτική παρέλαση από ταχύπλοα Μη Επανδρωμένα Σκάφη Επιφανείας (σ.σ Unmanned Surface Vehicle, USV) για ναυτικές επιχειρήσεις, μέχρι το ειδικό αερόχημα ΣμηΕΑ VBAT αλλά και υποβρύχιο σκούτερ για τις Ειδικές Δυνάμεις καθώς και μία σειρά από Μη Επανδρωμένα συστήματα του Ναυτικού.

Την ίδια ώρα η καινοτομία και η τεχνολογία που διαθέτει η Πολεμική Αεροπορία θα κάνει επίσης αισθητή την παρουσία της, επίσης με σημαντικές πρεμιέρες στην φετινή παρέλαση αφού για πρώτη φορά θα εμφανιστεί το νέο όπλο της Πολεμικής Αεροπορίας, ο πύραυλος Rampage του οποίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η πιστοποίηση στα F-16 Viper της ΠΑ, ενώ σχεδιάζεται μεταξύ να παρουσιαστεί στο κοινό και ειδικό Μεταφερόμενο Σταθμό Επικοινωνιών.

Στην παρέλαση θα εμφανιστεί για πρώτη φορά και το made in Greece Μη Επανδρωμένο Αερόχημα «Αρχύτας»: Το ελληνικής σχεδίασης Μη Επανδρωμένο Αερόχημα (drone) σταθερής πτέρυγας χρησιμοποιεί κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις και σχεδιάζεται να έχει δυνατότητες κάθετης απο-προσγείωσης με μεγάλο σύστημα σταθερής πτέρυγας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Επίσης, σε πρώτη δημόσια εμφάνιση σε στρατιωτική παρέλαση το κοινό θα δει και τα νέα συστήματα Spike NLOS Mission Taskforce (NMT) που έχουν αποκτηθεί για τις ανάγκες του Στρατού Ξηράς.

Τα συγκεκριμένα συστήματα χρησιμοποιούν τους αυτόνομης τεχνολογίας καθοδήγησης (σ.σ Fire And Forget) πυραύλους τους με υψηλή ακρίβεια. Το κοινό θα δει τα συστήματα πάνω στους επίσης νέους φορείς τους, τα ειδικά οχήματα Sandcat 4X4 350 της Plasan.

Τα εποχούμενα συστήματα Spike NLOS θα παρελάσουν με τα συγκεκριμένα οχήματα-φορείς τους ενώ στην προμήθεια περιλαμβάνονται και κέντρα ελέγχου πυρός. Στην παρέλαση και σε πρώτη εμφάνιση θα παρουσιαστούν και τα ιπτάμενα αεροχήματα UAV Orbiter που απέκτησε η χώρα μας ώστε να συνεργάζονται με τα εν λόγω συστήματα.

Το πρόγραμμα του εορτασμού για την 28η Οκτωβρίου: