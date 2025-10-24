Απουσία στους μαθητές που δεν πάνε στη γιορτή της 28ης Οκτωβρίου, τι ισχύει για την παρέλαση.

Τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας προετοιμάζονται για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου τόσο στο πλαίσιο του σχολικού εορτασμού την προσεχή Δευτέρα 27 του μήνα όσο και για την συμμετοχή στην μαθητική παρέλαση ανήμερα της εθνικής επετείου του «ΟΧΙ».

Σύμφωνα με το σχολικό πρωτόκολλο οι μαθητές καλούνται να δώσουν το παρών την Δευτέρα στα σχολεία τους και να παρακολουθήσουν τον επετειακό εορτασμό και τα δρώμενα που έχουν ετοιμάσει οι συμμαθητές τους για να τιμήσουν το έπος του 1940. Η παρουσία των μαθητών είναι υποχρεωτική, θα τηρηθεί απουσιολόγιο και όπως επισημαίνεται οι απουσίες δεν δικαιολογούνται.

Στο πλαίσιο του σχολικού εορτασμού, η διεύθυνση του Σχολείου θα τη παραδώσει τη σημαία στους νέους σημαιοφόρους και παραστάτες, οι οποίοι επιλέχθηκαν βάσει απόφασης του συλλόγου διδασκόντων, θα ακολουθήσει η απονομή αριστείων και βραβείων στους μαθητές που διακρίθηκαν κατά το προηγούμενο σχολικό έτος για τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις, καθώς και η απονομή βραβείων σε όσους επέδειξαν εξαίρετο ήθος και προσπάθεια.

Εν συνεχεία, οι μαθητές θα παρακολουθήσουν την προγραμματισμένη σχολική εκδήλωση που αποτελεί ένα χρονικό αφιερωμένο στα γεγονότα της εποποιίας του ’40 με απώτερο στόχο οι μαθητές να κατανοήσουν το ιστορικό πλαίσιο του εορτασμού, να εμπεδώσουν τις αξίες της ειρήνης και της εθνικής ανεξαρτησίας.

Οι μαθητές που παρακολουθούν το ολοήμερο πρόγραμμα συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του σχολείου και αποχωρούν με τους άλλους μαθητές. Με ευθύνη του Διευθυντή και του Συλλόγου Διδασκόντων ειδοποιούνται οι γονείς για την ώρα αποχώρησης των μαθητών από το σχολείο. Στα Γυμνάσια και τα Λύκεια οι εορταστικές εκδηλώσεις θα έχουν διάρκεια τουλάχιστον δύο διδακτικών ωρών. Στα δημοτικά η διάρκεια καθορίζεται με απόφαση του Διευθυντή και του Συλλόγου Διδασκόντων της κάθε σχολικής μονάδας.

Παράλληλα γίνονται και οι τελικές προετοιμασίες για την μαθητική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου. Η καθιερωμένη μαθητική παρέλαση θα γίνει τη Τρίτη 28 Οκτωβρίου με εξαίρεση τους μαθητές του δήμου Θεσσαλονίκης που θα παρελάσουν την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου καθώς στις 28 διεξάγεται η στρατιωτική παρέλαση

28η Οκτωβρίου: Πως θα γίνουν οι μαθητικές παρελάσεις

Οι συμμετέχοντες μαθητές που θα παρελάσουν την 28η Οκτωβρίου καλούνται να δώσουν το παρών ανήμερα της επετείου και να συμμετέχουν στην εκδήλωση. Από τη στιγμή που ο μαθητής έχει δηλώσει την συμμετοχή του στην παρέλαση οφείλει να μην απουσιάσει ανήμερα της επετείου. Οι απουσίες που καταγράφηκαν κατά το χρόνο προβών για την παρέλαση δεν καταχωρίζονται ούτε προσμετρώνται στο προφίλ των απουσιών του. Σε κάθε περίπτωση δεδομένου ότι η παρέλαση γίνεται σε μέρα μαθητικής αργίας δεν τίθεται θέμα απουσίας αν συμβεί κάτι απρόοπτο και κάποιος μαθητής αδυνατεί για λόγους ανωτέρας βίας να συμμετάσχει τελικά στην παρέλαση.

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο για την επιτυχία της παρέλασης πρέπει να τηρηθούν οι εξής όροι:



• Τάξη, συνοχή και πειθαρχία, ακριβής τήρησης της στοιχίσεως και κυρίως των διαστημάτων και των αποστάσεων ανάμεσα στα τμήματα των σχολείων.

• Κάθε σχολείο παρελαύνει με δύο διμοιρίες ( μία κορίτσια, μία αγόρια) κατά τετράδες, κάθε μία, θα αποτελείται από 32 παιδιά, ένα σημαιοφόρο και πέντε παραστάτες. Η σημαία θα προβαδίζει σε απόσταση 6 βημάτων και θα ακολουθεί ο διμοιρίτης μαθητής, που θα απέχει από τη διμοιρία 4 βήματα. Όταν ο επικεφαλής (διμοιρίτης) φτάσει στο ύψος του Α’ δείκτη θα σηκώσει το δεξί του χέρι σε ανάταση και θα το κατεβάσει ζωηρά στο Β’ δείκτη. Συγχρόνως θα στρίψει το κεφάλι του ζωηρά δεξιά για να αποδώσει τιμές στις παριστάμενες αρχές της πόλης. Όταν φτάσει στο ύψος του Γ’

δείκτη θα στρίψει το κεφάλι του μπροστά.

Το ίδιο θα κάνει και ο διμοιρίτης μαθητής κάθε διμοιρίας. Τα παιδιά ολόκληρης της διμοιρίας θα κάνουν στροφή του κεφαλιού προς τα δεξιά, όταν κατεβάσει το χέρι του ο διμοιρίτης, δηλαδή στο ύψος του Β’ δείκτη, εκτός από τον πρώτο μαθητή προς τα δεξιά κάθε διμοιρίας, ο οποίος, και θα τηρεί ακριβώς την κατεύθυνση. Όταν η διμοιρία φτάσει στο ύψος του Γ’ δείκτη, τότε θα κάνει στροφή του κεφαλιού μπροστά. Όλοι οι διμοιρίτες θα βαδίζουν μπροστά πάντα στη γραμμή παρελάσεως και κοντά στους δείκτες, όπως επίσης και όλοι οι μαθητές που βρίσκονται στη δεξιά πλευρά, δηλαδή πίσω από το

διμοιρίτη.