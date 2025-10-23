Εικόνες αστυνομικής βίας στο Μεταξουργείο, στο πλαίσιο διαμαρτυρίας γονέων, εκπαιδευτικών και μαθητών για τις συγχωνεύσεις τμημάτων.

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν το πρωί έξω από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας στο Μεταξουργείο, κατά τη διάρκεια κινητοποίησης γονέων, μαθητών και εκπαιδευτικών ενάντια στις συγχωνεύσεις τμημάτων.

Σύμφωνα με μαρτυρίες και βίντεο από το σημείο, οι δυνάμεις των ΜΑΤ και των ΟΠΚΕ χρησιμοποίησαν χημικά, κρότου-λάμψης και ρόπαλα, χτυπώντας διαδηλωτές και εκπαιδευτικούς. Η επίθεση συνέβη ενώ στο χώρο υπήρχαν και μικρά παιδιά Δημοτικού, ενώ αναφέρεται ότι ακόμα και έγκυος δασκάλα σπρώχθηκε βιαίως από τις αστυνομικές δυνάμεις. Παρευρισκόμενοι εκπαιδευτικοί καταγγέλλουν πρωτοφανή αυταρχισμό.

{https://www.youtube.com/watch?v=43pI9ns4DJ4}

Η κινητοποίηση είχε οργανωθεί από Συλλόγους Εκπαιδευτικών της Α’ Αθήνας, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τις συγχωνεύσεις 15 τμημάτων σε 12 σχολεία. Τουλάχιστον 15 τμήματα σε τουλάχιστον 12 σχολεία σε Εξάρχεια, Πατήσια, Δάφνη, Γαλάτσι, Ζωγράφου και άλλες περιοχές είναι αντιμέτωπα με την λαίλαπα των συγχωνεύσεων τάξεων. Σύμφωνα με τα όσα έχουν ανακοινωθεί στην μαθητική κοινότητα θα είναι προγραμματισμένες προς υλοποίηση οι συγχωνεύσεις τμημάτων στο 15ο Δημοτικό Αθήνας η Ε’ και η ΣΤ’, στο 29ο Δημοτικό Αθήνας η ΣΤ’, στο 30ο Δημοτικό Αθήνας η Β’, στο 36ο Δημοτικό Αθήνας η Β’ και η Ε’, στο 6ο Δάφνης η Δ’, στο 9ο Δημοτικό Δάφνης η Γ’, στο 11ο Δημοτικό Γαλατσίου η Β’, στο 2ο Δημοτικό Δάφνης η Γ’, στο 41ο Δημοτικό Αθήνας η Γ’, στο 5ο Δημοτικό Ζωγράφου η ΣΤ’, στο 65ο Δημοτικό Αθήνας η ΣΤ’ και στο 109ο Δημοτικό Αθήνας η Δ’ και η ΣΤ’.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddpma4hdpjlt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Γονείς και εκπαιδευτικοί συνοδεία μαθητών ειρηνικά διαμαρτύρονταν έξω από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ζητώντας από τους αρμόδιους να πάρουν πίσω την βεβιασμένη και αιφνιδιαστική κίνηση των συγχωνεύσεων τάξεων που όπως καταγγέλουν οδηγεί στη δημιουργία τάξεων με 24 μαθητές, εκ των οποίων πολλοί έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, χωρίς επαρκή παράλληλη στήριξη, κατηγορώντας το Υπουργείο ότι πρόκειται για λύση «μπάλωμα» για να εξορθολογίσει την κατάσταση με τα κενά στα σχολεία και να περισώσει τις εκατοντάδες χαμένες ώρες μαθημάτων.

{https://www.facebook.com/reel/1837802300154442}

Όπως καταγγέλλει εκπαιδευτικός στο Dnews «Γίναμε μάρτυρες πρωτοφανών εικόνων καταστολής...Δεν άκουγαν τις εκκλήσεις μας να μην ρίξουν χημικά γιατί έχουμε παιδιά μαζί μας. Τα ΜΑΤ για ακόμη μια φορά, έπνιξαν τη συγκέντρωση στα χημικά, εκτόξευσαν κρότου λάμψης και επιτέθηκαν σε διαδηλωτές μην υπολογίζοντας τίποτα και κανέναν. Δεν θα σταματήσουμε την διαμαρτυρία.»

Ο Νίκος Βουρδουμπάς, εκλεγμένος με την Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών στο ΔΣ της ΔΟΕ «Σήμερα έγινε μια μεγάλη κινητοποίηση εκπαιδευτικών, γονιών και μικρών μαθητών στη Διεύθυνση Α Αθήνας ενάντια στις αντιπαιδαγωγικες και λογιστικές συμπτύξεις που προχωρά η Κυβέρνηση και το ΥΠΑΙΘΑ, αλλά και για τα εκατοντάδες κενά όλων των ειδικοτήτων που υπάρχουν στα τέλη Οκτώβρη στα σχολεία. Την ώρα που δίνονται δις ευρώ στους λίγους και στα πολεμικά σφαγεία, για τις ανάγκες μας έχει μόνο περικοπές, εξοικονόμηση , καταστολή και συκοφάντηση. Αντιμετωπίσαμε μια περικυκλωμένη ΔΙΠΕ από δεκάδες πάνοπλους αστυνομικούς. Δυνάμεις των ΜΑΤ της ΟΠΚΕ με full face και ειδικό εξοπλισμό για να αντιμετωπίσουν μικρά παιδιά με τα χαρτοπανο τους που έγραφαν "Θέλουμε δασκάλους και σχολεία"! Δεν έμειναν εκεί..... Χτύπησαν στο ψαχνό, ψέκασαν 10χρονα μέσα στα μούτρα, έριξαν κρότου λάμψης αναμεσα σε γυναίκες και παιδιά. Δείχνουν την πλήρη αδυναμία τους και τον φόβο τους, ότι δεν μπορούν να πείσουν κανέναν πια με τη βάρβαρη πολιτική τους και νομίζουν ότι θα μας τρομοκρατήσουν. Τους λέμε, κάτω τα ξερά σας από τα παιδιά μας και το δικαίωμά τους να μαθαίνουν και να ζουν με αξιοπρέπεια!! Μας εξοργίζουν και επιβεβαιώνουν τον δίκαιο αγώνα μας ,που είναι βέβαιο ότι θα συνεχιστεί και θα ενταθεί!!»

Στο «Παίδων» 7χρονο αγοράκι από τα χημικά των ΜΑΤ

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αυγή, 7χρονο αγοράκι που ήταν παρών στην διαμαρτυρία μεταφέρθηκε από τους γονείς του στο Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρας, καθώς παρουσίασε έντονο κάψιμο στα μάτια και ερεθισμό από τα χημικά που εκτόξευσαν τα ΜΑΤ. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε δύσπνοια, αλλά επικοινώνησαν με το Κέντρο Δηλητηριάσεων, το οποίο συνέστησε πλύσεις και περαιτέρω οφθαλμολογική εξέταση. Κατόπιν αυτών, το παιδί παραπέμφθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων για προληπτικούς ελέγχους. Την ίδια ώρα, υπάρχουν αναφορές ότι και άλλα παιδιά δημοτικού εξετάστηκαν στο Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρας με παρόμοια συμπτώματα, έπειτα από την εκτεταμένη χρήση χημικών από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Πηγή: Αυγή

ΔΟΕ: «Καταδικάζουμε τη βίαιη επίθεση σε εκπαιδευτικούς, γονείς και παιδιά»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ο.Ε. καταγγέλλει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τη βίαιη και απρόκλητη επίθεση των αστυνομικών δυνάμεων απέναντι στους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές που διαμαρτύρονταν έξω από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας για τις συμπτύξεις τμημάτων και τα εκατοντάδες κενά που παραμένουν στα σχολεία στα τέλη Οκτώβρη.

Όπως σημειώνουν στην ανακοίνωση «οι δυνάμεις καταστολής χτύπησαν και έριξαν χημικά σε μικρούς μαθητές, στέλνοντας παιδιά και εκπαιδευτικούς στο νοσοκομείο, ανθρώπους που διεκδικούν τα αυτονόητα δικαιώματα στη μόρφωση και στην εργασία. Η σημερινή επίθεση, αυτή η αδιανόητη καταστολή, αναδεικνύει την πλήρη αδυναμία της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας να πείσουν για την πολιτική περικοπών και “εξοικονόμησης” που εφαρμόζουν. Δείχνει ξεκάθαρα ότι φοβούνται τις μεγάλες αντιδράσεις και κινητοποιήσεις εκπαιδευτικών και γονιών που υπερασπίζονται το δημόσιο σχολείο. Κάνουμε σαφές προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και την κυβέρνηση ότι η τρομοκρατία, η βία και ο εκφοβισμός δεν πρόκειται να μείνουν αναπάντητα.» Παράλληλα διαμηνύουν στο ΥΠΑΙΘΑ να προβεί στις δέουσες κινήσεις ώστε να παρθούν πίσω οι αντιπαιδαγωγικές συμπτύξεις, να καλυφθούν άμεσα όλα τα κενά στα σχολεία. Η Δ.Ο.Ε. δηλώνει ότι συνεχίζει τον αγώνα της για την υπεράσπιση της δημόσιας εκπαίδευσης, μαζικά, ενωτικά και δυναμικά, μέχρι την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων εκπαιδευτικών, μαθητών και γονιών.

Νέα Αριστερά: Ο αυταρχισμός της ΝΔ χτυπά μαθητές και εκπαιδευτικούς

Η Νέα Αριστερά καταγγέλλει την αυταρχική στάση της κυβέρνησης της ΝΔ. Σε ανακοίνωση του κόμματος τονίζεται ότι η κυβέρνηση, αντί να καλύψει τα εκπαιδευτικά κενά και να προστατεύσει τα δικαιώματα των μαθητών, επιλέγει να στέλνει τα ΜΑΤ για να τρομοκρατεί όσους αντιστέκονται στις πολιτικές της. Παράλληλα, με τις συγχωνεύσεις τμημάτων αυξάνεται ο αριθμός μαθητών ανά τάξη, ενώ παιδιά αποκλείονται από το ολοήμερο σχολείο. Η Νέα Αριστερά απαιτεί αμεση απομάκρυνση των αστυνομικών δυνάμεων από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας, διακοπή των συγχωνεύσεων τμημάτων κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών κενών.

Μάλιστα σε ανάρτησή του ο Νάσος Ηλιόπουλος που βρισκόταν στη διαμαρτυρία στηρίζοντας τα αιτήματα των συγκεντρωμένων καταγγέλλει την αστυνομική καταστολή. Όπως σημειώνει «ΜΑΤ, ΟΠΚΕ και δακρυγόνα σε μαθητές γονείς και εκπαιδευτικούς Σήμερα το πρωί για άλλη μια φορά υπήρξε διαμαρτυρία στην διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Α Αθηνών. Αντί να καλυφθούν τα 700 κενά η κυβέρνηση προχωράει σε συγχωνεύσεις τμημάτων. Στην μέση της χρονιάς τινάζουν σχολεία στον αέρα. Η απάντηση στην δημοκρατική διαμαρτυρία ήταν τα χημικά και η καταστολή, απέναντι ακόμα και σε μικρά παιδιά. Μια επικίνδυνη πολιτική που οφείλουμε να σταματήσουμε. Ο κόσμος της εκπαίδευσης μπορεί και πρέπει να νικήσει.»

{https://www.facebook.com/iliopoulosnasos/posts/pfbid0cZKcRMEuUZU45FFaNkdi84SwQ9CwzYyqe2KpoFKYdiPzaY7WivUtM2TFhL7X6nGzl}

ΚΚΕ: Τηλεφώνημα Παφίλη στον Χρυσοχοΐδη για την επίθεση των ΜΑΤ

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Θανάσης Παφίλης, προέβη σε τηλεφωνική παρέμβαση στον υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, καταγγέλλοντας την απρόκλητη και άγρια επίθεση των ΜΑΤ κατά γονέων, εκπαιδευτικών και παιδιών κατά τη διάρκεια κινητοποίησης έξω από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας. Ο κ. Παφίλης απαίτησε την άμεση αποχώρηση των αστυνομικών δυνάμεων που έχουν περικυκλώσει το κτίριο, τονίζοντας την ανάγκη σεβασμού των δημοκρατικών δικαιωμάτων των πολιτών και της ασφάλειας των παιδιών και των εκπαιδευτικών.

Φάμελλος: «Τα ΜΑΤ των κυρίων Μητσοτάκη και Χρυσοχοΐδη έπνιξαν στα δακρυγόνα μικρά παιδιά, εκπαιδευτικούς και γονείς»

Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, με αφορμή την αστυνομική επέμβαση στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, κατά τη διάρκεια κινητοποίησης γονιών, μαθητών και εκπαιδευτικών ενάντια στις συγχωνεύσεις τμημάτων. «Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη επέλεξε σήμερα να επιτεθεί σε μία κοινωνική διεκδίκηση για αξιοπρεπή και δίκαιη Δημόσια Παιδεία», αναφέρει ο κ. Φάμελλος σε ανάρτησή του. Ο ίδιος κατήγγειλε πως «τα ΜΑΤ των κυρίων Μητσοτάκη και Χρυσοχοΐδη έπνιξαν στα δακρυγόνα μικρά παιδιά, εκπαιδευτικούς και γονείς», σημειώνοντας ότι η σημερινή εικόνα αποτελεί «την πιο καθαρή απόδειξη μιας αυταρχικής κυβέρνησης που φοβάται την κοινωνία και αντιμετωπίζει τη δημοκρατία ως εμπόδιο». Καταλήγοντας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπογράμμισε πως «ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία στέκεται σταθερά στο πλευρό των ανθρώπων που διεκδικούν μια καλύτερη ζωή».

Δείτε εικόνες από το σημείο