Όσα τονίζονται στην επίσημη ανακοίνωση.

Στα επεισόδια που σημειώθηκαν στις εκδηλώσεις του Σαββάτου στο Πολυτεχνείο με αφορμή την 52η Επέτειό του, αναφέρθηκε με επίσημη ανακοίνωσή της η Οργάνωση Σπουδάζουσας Αθήνας της ΚΝΕ.

Όπως τονίζει: «Τέτοιες ενέργειες δεν έχουν καμία σχέση και δεν μπορούν να αμαυρώσουν το αντιιμπεριαλιστικό μήνυμα του εορτασμού του Πολυτεχνείου».

Η ανακοίνωση της Οργάνωσης Σπουδάζουσας Αθήνας της ΚΝΕ για τα σημερινά επεισόδια στο Πολυτεχνείο

«Καταγγέλλουμε τα σημερινά επεισόδια στον ιστορικό χώρο του Πολυτεχνείου μεταξύ της ομάδας της ΑΡΑΣ, παράταξη της ΛΑΕ στα Πανεπιστήμια και αναρχικών ομάδων, που οδήγησαν στον τραυματισμό φοιτητών.

Τέτοιες ενέργειες δεν έχουν καμία σχέση και δεν μπορούν να αμαυρώσουν το αντιιμπεριαλιστικό μήνυμα του εορτασμού του Πολυτεχνείου.

Οι χιλιάδες λαού και νεολαίας που κατέθεσαν λουλούδια στο χώρο του Πολυτεχνείου τιμώντας την αντιδικτατορική πάλη, είναι η καλύτερη απάντηση στην πολιτική της κυβέρνησης που εμπλέκει τη χώρα όλο και πιο βαθιά στους πολεμικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ και επιτίθεται στα δικαιώματα της νεολαίας. Αυτή είναι και η καλύτερη απαντηση σε τέτοια απαράδεκτα περιστατικά.

Η προσπάθεια διαφόρων «μέσων μαζικής παραπληροφόρησης» μέσω προβοκατόρικων δημοσιευμάτων να εμπλέξουν το ΚΚΕ και την ΚΝΕ σε αυτά τα περιστατικά θα πέσει στο κενό. Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ υπερασπιζόμαστε το πραγματικό μήνυμα και τα επίκαιρα συνθήματα του Πολυτεχνείου.

Καλούμε τη νεολαία να συμμετέχει ακόμα πιο μαζικά στις εκδηλώσεις του εορτασμού και στη μεγάλη αντιιμπεριαλιστική πορεία στην Αμερικανική Πρεσβεία την Δευτέρα 17 Νοέμβρη, με προσυγκέντρωση στα Προπύλαια στις 4.30 το απόγευμα».