Επεισόδια σημειώθηκαν στο Πολυτεχνείο, το οποίο είναι κατάμεστο από το πρωί του Σαββάτου (15.11.25) καθώς πλήθος πολιτών σπεύδει να τιμήσει την 52η επέτειο της εξέγερσης της 17ης Νοέμβρη.

Οι πύλες του Πολυτεχνείου άνοιξαν στις 09:00 το πρωί, σηματοδοτώντας την έναρξη του τριήμερου εορτασμού της 17ης Νοέμβρη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο προαύλιο αλλά και μέσα στο ιστορικό κτίριο, πριν ανοίξουν οι πύλες για το κοινό, υπήρξαν επεισόδια μεταξύ κομματικών οργανώσεων, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν κάποιοι από τους εμπλεκόμενους και να προκληθούν ζημιές.

Κάποιοι από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν και στο νοσοκομείο για να λάβουν τις πρώτες βοήθειες.

Το ΜέΡΑ25 προχώρησε σε ανακοίνωση λόγω των σοβαρών επεισοδίων που εκτυλίχθηκαν λέγοντας πως μέλη της ΑΡΑΣ επιτέθηκαν κατά αναρχικών ομάδων με αποτέλεσμα να μεταφερθούν στο νοσοκομείο κάποιοι εμπλεκόμενοι. «Η σημερινή επίθεση στον χώρο του Πολυτεχνείου από μέλη της ΑΡΑΣ εναντίον αναρχικών ομάδων, που είχε ως αποτέλεσμα τη μεταφορά ανθρώπων στο νοσοκομείο, αμαυρώνει το ίδιο το μήνυμα της επετείου των 52 χρόνων από τη λαϊκή εξέγερση. Για την Αριστερά, οι αξίες της Ελευθερίας, της Αλληλεγγύης, της Δημοκρατίας και της Ανοχής είναι αδιαπραγμάτευτες. Πρακτικές βίας και ακραίου αυταρχισμού που θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα ανθρώπων στο όνομά της Αριστεράς, δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές.

Το ΜέΡΑ25, προσηλωμένο στις αρχές της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας, καταδικάζει αυτές τις πρακτικές και δηλώνει ότι δεν έχει καμία σχέση με τα πρωινά γεγονότα», αναφέρει συγκεκριμένα.

Οι ώρες που θα ανοίγει το Πολυτεχνείο

Σύμφωνα με απόφαση, σήμερα και αύριο Κυριακή (16.11.2025), το συγκρότημα της Πατησίων θα ανοίγει στις 09:00 και θα κλείνει στις 20:00.

Τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025, οι πύλες του Πολυτεχνείου θα ανοίξουν μεν και πάλι στις 09:00, όμως θα κλείσουν στις 13:00, για να πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία.