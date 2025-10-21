Η έναρξη των μαθημάτων στα πιστοποιημένα προγράμματα δρομολογείται για τις αρχές Νοεμβρίου.

Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου York, CITY ΝΠΠΕ, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, έλαβε την επίσημη πιστοποίηση για τα πρώτα του προπτυχιακά προγράμματα από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, σηματοδοτώντας την έναρξη της λειτουργίας του στην Ελλάδα.

Τα πιστοποιημένα προγράμματα περιλαμβάνουν:

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων: Κατευθύνσεις στη Διοίκηση, Διοίκηση Ξενοδοχειακών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, Λογιστική και Χρηματοοικονομική, Μάρκετινγκ.

Τμήμα Ψυχολογίας: Προπτυχιακό πρόγραμμα στην Ψυχολογία.

Τμήμα Ανθρωπιστικών Επιστημών: Αγγλική Γλώσσα, Γλωσσολογία και Λογοτεχνία, καθώς και Επικοινωνία και Ψηφιακά Μέσα.

Σύντομα θα ολοκληρωθεί η πιστοποίηση των προγραμμάτων στην Πληροφορική και τη Νομική.

Η έναρξη μαθημάτων έχει προγραμματιστεί για τις αρχές Νοεμβρίου 2025.

Το Πανεπιστήμιο York, μέλος του Russell Group – του αντίστοιχου Ivy League της Βρετανίας – συγκαταλέγεται στο 6% των κορυφαίων πανεπιστημίων παγκοσμίως και κατατάσσεται 146ο διεθνώς σύμφωνα με τον κατάλογο Times Higher Education (THE, World University Rankings 2025), καθιστώντας το το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο που λειτουργεί στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.