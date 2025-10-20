Το ζήτημα δεν είναι αν τα μέλη αυτών των επιτροπών είναι διακεκριμένοι/ες στο γνωστικό τους πεδίο. Επί αυτού δεν τίθεται καμία απολύτως αμφιβολία. Είναι όμως διακεκριμένοι σε γνωστικά πεδία διαφορετικά από αυτά που κλήθηκαν να πιστοποιήσουν.

Την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώθηκαν τα ονόματα των μελών των επιτροπών της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) που αξιολόγησαν τα Προγράμματα Σπουδών των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Το στοιχειώδες και αυτονόητα αναμενόμενο θα ήταν τα μέλη αυτών των επιτροπών να είναι απολύτως ειδικοί στα γνωστικά πεδία των οποίων τα προγράμματα σπουδών καλούνται να πιστοποιήσουν. Να διδάσκουν σε απολύτως ταυτόσημα πανεπιστημιακά Τμήματα, να έχουν διακεκριμένο και πλούσιο ερευνητικό έργο απολύτως συναφές στο πεδίο των προγραμμάτων σπουδών που αξιολογούν. Αυτές οι προϋποθέσεις σίγουρα δεν έχουν τηρηθεί στις περιπτώσεις των επιτροπών που πιστοποίησαν τα προγράμματα σπουδών στις κοινωνικές επιστήμες. Θυμίζουμε ότι τα προγράμματα σπουδών κοινωνικών επιστημών των ιδιωτικών πανεπιστημίων αφορούν τα πεδία της Ψυχολογίας, της Εγκληματολογίας, των σπουδών Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων, της Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων.

Η επιτροπή που έκρινε τρία προγράμματα σπουδών Ψυχολογίας απαρτίζεται από έναν νευρολόγο που διδάσκει σε Ιατρική Σχολή (Α. Ρουσσάκης), δύο κοινωνικούς ανθρωπολόγους (Α. Καρακασίδου και Ε. Κιουρτσόγλου) που διδάσκουν σε Τμήματα Ανθρωπολογίας και έναν ομότιμο καθηγητή Κοινωνιολογίας που διδάσκει σε Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας και Πρόνοιας (Δ. Μιχαιλάκης). Η ίδια επιτροπή έκρινε και δύο προγράμματα σπουδών Εγκληματολογίας (Διερευνητική Εγκληματολογία και Δικαστική Γραφολογία / Διερευνητική Εγκληματολογία με Περιβαλλοντική Εγκληματολογία).

Η επιτροπή που έκρινε δύο προγράμματα σπουδών Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων απαρτίζεται από δύο κοινωνικούς ανθρωπολόγους (Α. Καρακασίδου και Ε. Κιουρτσόγλου) που διδάσκουν σε Τμήματα Ανθρωπολογίας και δύο κοινωνιολόγους που διδάσκουν σε Τμήμα Κοινωνιολογίας (Α. Παπακώστας) και Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας και Πρόνοιας (Δ. Μιχαιλάκης). Η ίδια επιτροπή έκρινε και ένα πρόγραμμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων.

Το ζήτημα δεν είναι αν τα μέλη αυτών των επιτροπών είναι διακεκριμένοι/ες στο γνωστικό τους πεδίο. Επί αυτού δεν τίθεται καμία απολύτως αμφιβολία. Είναι όμως διακεκριμένοι σε γνωστικά πεδία διαφορετικά από αυτά που κλήθηκαν να πιστοποιήσουν. Επιπλέον, στα πεδία αυτά υπάρχουν χιλιάδες εν ενεργεία ή/και ομότιμοι καθηγητές/τριες στα πανεπιστήμια της Ευρώπης και της βόρειας Αμερικής.

Το ζήτημα είναι ότι η ΕΘΑΑΕ απέτυχε ή σκόπιμα εξαίρεσε ψυχολόγους από την επιτροπή που έκρινε τα προγράμματα σπουδών Ψυχολογίας, πολιτικούς επιστήμονες από την επιτροπή που έκρινε το πρόγραμμα σπουδών στην Πολιτική Επιστήμη και τις Διεθνείς Σχέσεις, εγκληματολόγους και επικοινωνιολόγους από την πιστοποίηση των σχετικών με το πεδίο τους προγραμμάτων σπουδών. Πρόκειται για μια ακόμα εξόφθαλμα ακαδημαϊκά απαράδεκτη πτυχή της διαδικασίας αδειοδότησης των ιδιωτικών πανεπιστημίων που δεν τιμά την ΕΘΑΑΕ και δηλώνει την πολιτική βιασύνη έγκρισης των προγραμμάτων σπουδών των ιδιωτικών πανεπιστημίων.

(Ο Γιώργος Αγγελόπουλος είναι αναπλ. καθηγητής στο ΑΠΘ)