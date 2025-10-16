Στα σκαριά και τρίτος γύρος προσλήψεων αναπληρωτών, το σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για να καλυφθεί η υποστελέχωση στα σχολεία.

Η κατάσταση με τα πρωτοφανή κενά στα σχολεία όλων των βαθμίδων απαιτεί δραστικές λύσεις άμεσα με το αρμόδιο Υπουργείο να προγραμματίζει νέες προσλήψεις αναπληρωτών με την τρίτη φάση να έρχεται επιβεβλημένα νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά. Η υποστελέχωση που είναι υπαρκτή σχεδόν σε όλα τα σχολεία έχει οξύνει τα παράπονα των γονιών που βλέπουν ότι μετά από ένα μήνα μαθημάτων οι χαμένες ώρες να αυξάνονται καθημερινά, η ύλη δεν καλύπτεται και οι υπάρχουσες «λύσεις μπαλώματα» να μην αποδίδουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Το πλαίσιο της γ φάσης των προσλήψεων αναπληρωτών

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ το Υπουργείο Παιδείας επισπεύδει την τρίτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών και κάνει αγώνα δρόμου ώστε οι νέες τοποθετήσεις να ανακοινωθούν πριν από την 28η Οκτωβρίου. Έχει ήδη δοθεί το «πράσινο φως» για 3.500 επιπλέον πιστώσεις, ώστε να καλυφθούν τα τελευταία κενά σε σχολεία όλης της χώρας, κυρίως στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στο ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό (ΕΕΠ – ΕΒΠ). Οι δύο πρώτες φάσεις προσλήψεων, που έγιναν προηγήθησαν, κάλυψαν πάνω από 35.000 θέσεις, ενώ η Γ’ φάση αναμένεται να ολοκληρώσει τη στελέχωση του εκπαιδευτικού προσωπικού για τη φετινή σχολική χρονιά.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για τη Γ’ φάση προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών, καθώς το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κατέθεσε στη Βουλή τροπολογία που εξασφαλίζει τις απαραίτητες πιστώσεις. Η τροπολογία προβλέπει τη χρηματοδότηση 3.500 νέων προσλήψεων μέσω του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ), ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των σχολικών μονάδων κατά το σχολικό έτος 2025-2026. Με τη ρύθμιση αυτή, διασφαλίζεται ότι οι αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, καθώς και τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ και ΕΒΠ), θα λάβουν έγκαιρα τις αποδοχές τους και ότι τα σχολεία δεν θα αντιμετωπίσουν καθυστερήσεις ή ελλείψεις προσωπικού.

Πηγές του Υπουργείου Παιδείας τόνισαν στο Dnews ότι η Σοφία Ζαχαράκη θεωρεί προσωπικό της στοίχημα μέσα από τις νέες πιστώσεις εκπαιδευτικών να καλύψει άμεσα τα εναπομείναντα κενά και να ξεπεράσει συνολικά τις 40.000 προσλήψεις, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η δέσμευση Ζαχαράκη και οι εξηγήσεις για το φετινό χάος με την υποστελέχωση

Σε σημερινές ραδιοφωνικές της δηλώσεις στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΑ η υπουργός εξήγησε ότι«έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε πραγματική εξάντληση του ωραρίου σε όλους τους εκπαιδευτικούς, να καλύψουμε πιο γρήγορα τις ανάγκες ανθρώπων που πιθανότατα να μην ανέλαβαν υπηρεσία είτε διορισμένοι, εννοώ με τους διορισμούς που κάναμε το καλοκαίρι γιατί δεν ήταν και λίγοι, ήταν 10.000 διορισμοί σε πολλές ειδικότητες και στους αναπληρωτές που ήδη αυτή τη στιγμή ξεπερνούν τους τους 32.000 και να μπορέσουμε το γρηγορότερο δυνατό μέσα στο μήνα να καλύψουμε και αυτές τις ανάγκες» ανέφερε.

«Θα προχωρήσουμε σε τρίτη φάση αναπληρωτών. Δεν είναι εύκολο, διεκδικούμε τις πιστώσεις, είναι κάτι το οποίο γίνεται σε συνεργασία και με τα συναρμόδια υπουργεία, καθώς είναι μια άσκηση η οποία πρέπει να γίνει. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι απλό. Εγώ θα ‘θελα κάποια μέρα μάλιστα να παρουσιάσω και όλο αυτό, το τι σημαίνει κάλυψη των κενών σε όλη την Ελλάδα, σε μια χώρα η οποία ενώ έχει δημογραφικό ζήτημα, υπάρχουν ολιγομελή τμήματα, υπάρχουν τμήματα τα οποία εγκρίνουμε μέσα στη χρονιά μικρών τμημάτων σε όλη την Ελλάδα που καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί πολλαπλές ανάγκες πανελλαδικά. Όμως ο δάσκαλος είναι εκεί. Άρα και εμείς πρέπει να κάνουμε μια πολύ αξιόπιστη, πολύ χρηστή διαχείριση των πιστώσεων, έτσι ώστε να αποδίδονται πραγματικά εκεί που υπάρχει αντικειμενική ανάγκη. Το θέμα των κενών είναι το ξέρετε, διαχρονικό και δομικό και έχει να κάνει και με το θέμα των πιστώσεων.»

«Πράγματι, φέτος έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα ζήτημα μειωμένων πιστώσεων, κυρίως ως προς το κομμάτι της πρωτοβάθμιας, αλλά ένα ζήτημα επίσης το οποίο έχει να κάνει με πολλές περιπτώσεις ανθρώπων χωρίς να επικρατεί, όλο αυτό σχηματίζει μια εικόνα, ανθρώπων οι οποίοι πιθανότατα να έχουν διοριστεί και να μην έχουν πάει στη θέση τους, να έχουν πάρει άδεια. Οπότε εμείς πρέπει αμέσως μετά να τρέξουμε το σύστημα, να πάμε στην επόμενη φάση και αυτό έχει γίνει. Προσπαθούμε να μειώσουμε τη γραφειοκρατία. Όμως πρέπει να πω, γιατί φέτος φανταστείτε ότι έγινε η πρώτη φάση προσλήψεων και η δεύτερη φάση προσλήψεων νωρίτερα από ποτέ, πιο κοντινά από ποτέ μέσα στον Σεπτέμβριο. Και βέβαια να πω και στον κόσμο ότι θα πρέπει να περιμένει μέσα στον μήνα και τρίτη φάση αναπληρωτών, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε και τις περιπτώσεις αυτές που λέτε. Το σύστημα όμως σίγουρα, αυτό είναι δέσμευση και προσωπική, θα μάθει να λειτουργεί νωρίτερα, ήδη το κάνει με τις εγγραφές, με το κομμάτι των μεταθέσεων, με υπηρεσιακές μεταβολές, έτσι ώστε να μπορέσουμε έτσι και την επόμενη χρονιά να είμαστε ακόμα πιο συνεπείς στους γονείς» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και κενά στα σχολεία: Ποιες προσλήψεις έχουν προηγηθεί

Υπενθυμίζεται πως το υπουργείο Παιδείας έχει ήδη ολοκληρώσει δύο φάσεις προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ – ΕΒΠ), ενώ προχώρησε και σε μια συμπληρωματική ανακοίνωση. Συγκριμένα:

Α’ φάση προσλήψεων

Ανακοινώθηκαν 24.791 προσλήψεις, εκ των οποίων:

18.566 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί σε Γενική Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή

6.225 μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ

Β’ φάση προσλήψεων

Ακολούθησαν 11.001 προσλήψεις, με επιμέρους στοιχεία:

9.445 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί

1.556 μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ

Εμβόλιμη κάλυψη

Την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώθηκαν ακόμη 411 προσλήψεις ως συμπληρωματική ενίσχυση της Β’ φάσης που είχε προηγηθεί και συγκεκριμένα:

284 αναπληρωτές σε Γενική και Ειδική Αγωγή

127 μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ