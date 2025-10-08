Η λίστα με τις εμβόλιμες προσλήψεις αναπληρωτών που καλούνται να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Τρίτη 14 έως και την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου.

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των 127 μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ που αναλαμβάνουν ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2025-2026 για την κάλυψη λειτουργικών κενών που προέκυψαν από μη αναλήψεις ή παραιτήσεις ήδη προσληφθέντων αναπληρωτών ως εξής:

Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) → 31

Στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη (παράλληλη) → 73

Στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) → 11

Στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στα ΚΕΔΑΣΥ → 8

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στις Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ → 4

Οι προσλαμβανόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Τρίτη 14 έως και την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025.

Στην διεύθυνση https://www.minedu.gov.gr/anaplirotes έχουν αναρτηθεί πληροφορίες και διευκρινίσεις επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας.

Ο σχετικός πίνακας ΕΔΩ