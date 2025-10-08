Υπό το βάρος των κενών και εν μέσω αντιδράσεων, το Υπουργείο ενεργοποιεί Ειδική Πρόσκληση για την πρόσληψη αναπληρωτών μέχρι να εξασφαλιστούν τα κονδύλια της Γ φάσης.

Ο αναβρασμός που συνεχίζει να επικρατεί στις τάξεις λόγω των κενών στα σχολεία παρά τις δύο φάσεις προσλήψεων αναπληρωτών οδήγησε το Υπουργείο Παιδείας να πάρει την απόφαση να προχωρήσει σε εμβόλιμη κάλυψη κενών θέσεων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ το Υπουργείο Παιδείας θα ανακοινώσει εντός της ημέρας μια μικρή συμπληρωματική κάλυψη περίπου 400 κενών που έχουν προκύψει από την μη ανάληψη υπηρεσίας της Β φάσης. Η είδηση επιβεβαιώθηκε και από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Αναπληρωτών Νηπιαγωγών (ΠΑΣΑΝ) μετά από επικοινωνία με το Υπουργείο. Ουσιαστικά θα ενεργοποιηθεί η Ειδική Πρόσκληση που θα εξυπηρετήσει συγκεκριμένες ανάγκες υποστελέχωσης χωρίς όμως να έχει μεγάλο εύρος κάλυψης των κενών παρά τις αυξημένες ανάγκες που συνεχίζονται να καταγράφονται στα σχολεία όλων των βαθμίδων. Eξάλλου με εντολή της υπουργού Παιδείας, το μεσημέρι της Δευτέρας ολοκληρώθηκε από πλευράς Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης η επικαιροποίηση των κενών ανά σχολική μονάδα σε επίπεδο Γενικής και Ειδικής Αγωγής όπως και Παράλληλης Στήριξης.

Μπορεί η εκπαιδευτική κοινότητα να έχει στρέψει τις ελπίδες της στην Γ φάση των προσλήψεων αναπληρωτών όμως όπως όλα δείχνουν αυτή θα αργήσει καθώς δεν αναμένεται νωρίτερα από τον Νοέμβριο με τις όποιες συνέπειες στο σχολικό πρόγραμμα που «φορτώνεται» καθημερινά με εκατοντάδες χαμένες ώρες μαθημάτων.

Προσλήψεις αναπληρωτών: Η λύση της Ειδικής Πρόσκλησης και οι προϋποθέσεις συμμετοχής

Η εμβόλιμη λύση «μπάλωμα», όπως θεωρείται από την εκπαιδευτική κοινότητα, για τον εξωφρενικά υψηλό αριθμό κενών στα σχολεία είναι η περίφημη Ειδική Πρόσκληση βάσει της οποίας μετά την 1η Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους, εφόσον διαπιστώνεται αδυναμία κάλυψης των λειτουργικών αναγκών σε σχολικές μονάδες, καθώς και σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) λόγω άρνησης ανάληψης υπηρεσίας ή παραίτησης από τη θέση αναπληρωτών εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. ή μη επάρκειας του αριθμού των υποψηφίων στους αξιολογικούς πίνακες που έχουν υποβάλει δήλωση προτίμησης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α’ 13), μπορεί να πραγματοποιείται ειδική πρόσκληση πρόσληψης με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για την κάλυψη των κενών θέσεων συγκεκριμένων σχολικών μονάδων και ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Οι κενές θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν με την ειδική πρόσκληση δηλώνονται από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης στη Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, μέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που έχουν ενταχθεί στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες της παρ. 3 του άρθρου 61 του ν. 4589/2019 μπορούν να υποβάλλουν αίτηση δήλωση συμμετοχής στην ειδική πρόσκληση για σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., ανεξάρτητα από το εάν έχουν υποβάλει δήλωση προτίμησης για πρόσληψη, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α’ 13) ή από το εάν οι περιοχές, στις οποίες βρίσκονται οι εν λόγω σχολικές μονάδες και τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ, συμπίπτουν με τις περιοχές και τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., για τα οποία έχουν υποβάλει δήλωση προτίμησης στην πρόσκληση του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019. Η παρ. 6 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου.». [Η παρ. 2 καταργήθηκε με την περ. γ του άρθρου 64 του ν. 4692/2020]

Ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., εφόσον ο μόνιμος εκπαιδευτικός ή το μέλος Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. επιστρέψει στη θέση στην οποία έχει τοποθετηθεί, σύμφωνα με την παρ. 1, διατίθεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου, σε κενή θέση της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης.

Εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που προσλαμβάνεται ως αναπληρωτής σε κενό με την ειδική πρόσκληση, ύστερα από την αίτηση-δήλωση συμμετοχής του, και για οποιονδήποτε λόγο δεν αναλαμβάνει υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στην ανακοίνωση της πρόσληψης ή αναλαμβάνει υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτείται, αποκλείεται από τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης, καθώς και κατά τα δύο επόμενα σχολικά έτη. Αν το τρίτο έτος αποκλεισμού συμπίπτει με το πρώτο έτος ισχύος νέων πινάκων κατάταξης, το πρόσωπο που αποκλείεται μπορεί να προσληφθεί μόνο κατά το δεύτερο έτος ισχύος των νέων πινάκων.

«Τέρμα η κοροϊδία στα σχολεία»: 250 κενά σε Ωρωπό, Αχαρνές και Διόνυσο

Ενδεικτικό της έκρυθμης κατάστασης που έχει δημιουργηθεί με τα κενά στα σχολεία η ανακοίνωση των εκπαιδευτικών ΠΕ «Ο Σωκράτης» όπου καταγγέλλουν πως σε Διόνυσο, Αχαρνές και Ωρωπό καταγράφονται 250 κενά με την κάλυψη να έχει αφεθεί στις καλένδες και τα μαθήματα να «χάνονται» με άγνωστο πότε θα αναπληρωθούν. Οι εκπαιδευτικοί εκθέτουν το πρόβλημα και ζητούν απαντήσεις και λύσεις εδώ και τώρα καθώς το μπάχαλο με την υποστελέχωση δεν μπορεί να παραταθεί.

Όπως σημειώνουν «αφού προηγήθηκαν απίθανες, παράτυπες και άκρως αντιπαιδαγωγικές εγκύκλιοι, όπως αυτή που κόβει μαθητές από τα ολοήμερα, αυτή που μετακινεί συναδέλφους της Ειδικής Αγωγής από τις θέσεις τους και τη νέα εγκύκλιο για την ΕΑ, αφού προσπάθησαν να κουκουλώσουν τις ελλείψεις που η πολιτική τους έχει δημιουργήσει, το ΥΠΑΙΘΑ έκανε μια β΄ φάση με ελάχιστες σε σχέση με τις ανάγκες προσλήψεις και άφησε χιλιάδες κενά ακάλυπτα! Τρανταχτό παράδειγμα είναι η κατάσταση στον σύλλογό μας στους τρεις Δήμους, Αχαρνών, Διονύσου, Ωρωπού τα κενά σε εκπαιδευτικούς φτάνουν στα 250. Ίδια κατάσταση παντού, χιλιάδες τα κενά πανελλαδικά! Με κλειστά ολοήμερα και τμήματα ένταξης, με διάσπαρτα κενά ειδικοτήτων, με παράλληλες που μοιράζονται σε 3 και 4 παιδιά, με ΕΕΠ και ΕΒΠ που λείπει από τα σχολεία μας.»

Μάλιστα οι εκπαιδευτικοί θα δώσουν μαζικά το παρών στην διαμαρτυρία έξω από το Υπουργείο Παιδείας την προσεχή Πέμπτη 9 του μήνα στις 13:30 διεκδικώντας άμεση και πλήρη κάλυψη των κενών στα σχολεία.