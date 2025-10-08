Η λίστα με τους 284 αναπληρωτές εκπαιδευτικούς στην εμβόλιμη κάλυψη, όλες οι λεπτομέρειες.

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τα ονόματα 284 προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και στη Γενική Εκπαίδευσηγια την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προέκυψαν από μη-αναλήψεις ή παραιτήσεις ήδη προσληφθέντων αναπληρωτών, προσλαμβάνονται:

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

(α) 17 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ), και

(β) 100 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

(α) 10 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ),

(β) 149 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση, και

(γ) 7 εκπαιδευτικοί κλάδου ΤΕ16 σε Μουσικά Σχολεία για τη διδασκαλία μουσικών ειδικεύσεων.

Επιπλέον, διατίθεται για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, ένας (1) προσωρινός αναπληρωτής κλάδου ΠΕ83.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την από την Τρίτη 14 έως και την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025.

Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Κενά στα σχολεία: Η γκρίνια και τα παράπονα συνεχίζονται με τους αριθμούς να σοκάρουν

Όπως καταγγέλλει ο Θοδωρής Κατσωνόπουλος, αιρετό μέλος του ΚΥΣΔΕ, εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων το πρόβλημα με τα κενά είναι αδυσώπητο και χρειάζονται δραστικές λύσεις και όχι παρεμβάσεις «μπαλώματα». « Η κατάσταση με τα εκπαιδευτικά κενά σε σχεδόν όλες τις περιοχές της χώρας παραμένει τραγική, αποκαλύπτοντας μια πολιτική που δεν θέτει σε προτεραιότητα τις μορφωτικές ανάγκες και τα δικαιώματα των μαθητών. Πρόκειται για μια πολιτική λιτότητας, στενότητας και περιορισμένων πόρων, που αφήνει σχολεία με ελλείψεις ακόμη και έναν μήνα μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, στερώντας από τους μαθητές τη διδασκαλία όλων των μαθημάτων τους. Όσο κι αν επιχειρείται να παρουσιαστεί ως «εξορθολογισμός», η πραγματικότητα δείχνει πως βιώσιμη λύση δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την εξασφάλιση επαρκών πιστώσεων και τη διάθεση των απαραίτητων κονδυλίων για την πλήρη κάλυψη των αναγκών.Ενδεικτικά αναφέρουμε: στη Δυτική Θεσσαλονίκη 157 κενά στη Γενική Παιδεία και 63 στην ΕΑΕ, στη Γ΄ Αθήνας περισσότερες από 2.250 χαμένες διδακτικές ώρες την εβδομάδα και περίπου 100 κενά εκπαιδευτικών, στη Δράμα 336 ώρες στη Γενική και 92 στην ΕΑΕ, ενώ στη Δ΄ Αθήνας, μετά τις τελευταίες προσλήψεις (60 στη Γενική, 3 στην ΕΑΕ – ΤΕ, ΣΜΕΑΕ – και 32 στην Παράλληλη Στήριξη), καλύφθηκε μόλις το 60% των λειτουργικών αναγκών της Γενικής Εκπαίδευσης και ένα απογοητευτικό 2% της ΕΑΕ. Στην Κορινθία, το ποσοστό κάλυψης των κενών στη Γενική Παιδεία μετά τη Β΄ φάση προσλήψεων ανήλθε μόλις στο 27,2%».

Συμφωνα με τον κ. Κατσωνόπουλο «Οι αριθμοί αυτοί διαψεύδουν κάθε επικοινωνιακή προσπάθεια ωραιοποίησης. Τα σχολεία λειτουργούν με σοβαρές ελλείψεις και οι μαθητές στερούνται βασικά μορφωτικά δικαιώματα. Γονείς και εκπαιδευτικοί διαμαρτύρονται δικαιολογημένα, δημόσια και στα μέσα ενημέρωσης, για τις ελλείψεις. Για μια εικόνα που δεν μπορεί πλέον να δικαιολογηθεί. Παρά τις διαβεβαιώσεις του ΥΠΑΙΘΑ ότι «τα κενά θα καλυφθούν άμεσα», η πραγματικότητα είναι αμείλικτη. Οι ελλείψεις παραμένουν και τα σχολεία συνεχίζουν να λειτουργούν με σοβαρές ανεπάρκειες.

Η αιτία δεν βρίσκεται, όπως επιχειρείται να παρουσιαστεί, στις νόμιμες άδειες των εκπαιδευτικών, αλλά στις ανεπαρκείς πιστώσεις και στην πολιτική επιλογή της δημοσιονομικής στενότητας.

Την ίδια στιγμή, το υπάρχον προσωπικό εξαναγκάζεται σε εξαντλητικά ωράρια και υποχρεωτικές υπερωρίες, συχνά έως και πέντε ώρες την εβδομάδα, ενώ επιβαρύνεται με πρόσθετο διοικητικό έργο και υπερβολική γραφειοκρατία που το απομακρύνουν από τον ουσιαστικό του ρόλο, το διδακτικό και παιδαγωγικό έργο.Η μόνη πραγματική λύση είναι η άμεση διάθεση επαρκών πιστώσεων και η πλήρης κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών αναγκών, ώστε κανένα σχολείο και κανένας μαθητής να μη μείνει πίσω.»





