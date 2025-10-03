Σκηνές απείρου κάλλους με ξύλο και πρωτοφανή βιαιότητα έλαβαν χώρα σε σχολείο στο Περιστέρι.
Μαθητές του ΕΠΑΛ της περιοχής φέρεται να επιτέθηκαν σε μαθητές ΓΕΛ, χρησιμοποιώντας καδρόνια και λοστούς. Η συμπλοκή γενικεύτηκε και οι αυτόπτες μάρτυρες μάταια προσπάθησαν να ηρεμήσουν τα πνεύματα.
Σύμφωνα με το peristerinews.gr η διευθύντρια του Γενικού Λυκείου προσπάθησε να παρέμβει για να σταματήσει τη συμπλοκή και να προστατεύσει τους μαθητές, όμως τραυματίστηκε κατά την προσπάθειά της. Η Αστυνομία έφτασε άμεσα στο σημείο και συνέλαβε έναν 15χρονο μαθητή του ΕΠΑΛ, υπήκοο Μπαγκλαντές.
Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχόν άλλων συμμετεχόντων την ίδια στιγμή που η σχολική κοινότητα δηλώνει ανάστατη για τα επεισόδια βίας που συνέβησαν.
Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες από την επίθεση τραυματίστηκαν ελαφρά τρεις καθηγητές.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dd8p7eldb169?integrationId=40599y14juihe6ly}