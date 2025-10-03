Το προαύλιο του σχολείου έγινε πεδίο μάχης με λοστούς και καδρόνια.

Σκηνές απείρου κάλλους με ξύλο και πρωτοφανή βιαιότητα έλαβαν χώρα σε σχολείο στο Περιστέρι.

Μαθητές του ΕΠΑΛ της περιοχής φέρεται να επιτέθηκαν σε μαθητές ΓΕΛ, χρησιμοποιώντας καδρόνια και λοστούς. Η συμπλοκή γενικεύτηκε και οι αυτόπτες μάρτυρες μάταια προσπάθησαν να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Σύμφωνα με το peristerinews.gr η διευθύντρια του Γενικού Λυκείου προσπάθησε να παρέμβει για να σταματήσει τη συμπλοκή και να προστατεύσει τους μαθητές, όμως τραυματίστηκε κατά την προσπάθειά της. Η Αστυνομία έφτασε άμεσα στο σημείο και συνέλαβε έναν 15χρονο μαθητή του ΕΠΑΛ, υπήκοο Μπαγκλαντές.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχόν άλλων συμμετεχόντων την ίδια στιγμή που η σχολική κοινότητα δηλώνει ανάστατη για τα επεισόδια βίας που συνέβησαν.

Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες από την επίθεση τραυματίστηκαν ελαφρά τρεις καθηγητές.

