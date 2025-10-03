Οι εκπαιδευτικοί κλιμακώνουν τις αντιδράσεις τους κατά της αξιολόγησης μέσω στάσεων εργασίας.

Έκρυθμη παραμένει η κατάσταση στα σχολεία καθώς μετά τα κενά και την υπολειτουργία τμημάτων σε Ολοήμερο και Παράλληλη Στήριξη και οι εκπαιδευτικοί συνεχίζουν τις καθημερινές στάσεις εργασίας και τον Οκτώβρη, αντιδρώντας στις διαδικασίες αξιολόγησης.

Μονόωρες καθημερινές στάσεις εργασίας σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά όλο τον Οκτώβρη

Ειδικότερα, με ανακοίνωσή της η ΔΟΕ ενημερώνει ότι κηρύσσει στάσεις εργασίας μίας (1) ώρας, σε καθημερινή βάση μέχρι και την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου , καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος, της οποίας μπορούν να κάνουν χρήση οι συνάδελφοι στο πλαίσιο της αποτροπής της υλοποίησης του ν.4823/21 σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών καθώς και τη διαδικασία διενέργειάς της. Όπως σημειώνεται στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητη η χρήση περισσότερων ωρών, συμπληρωματικά, καλούνται οι Σ.Ε.Π.Ε. να το αποφασίζουν ώστε να καλύπτονται πλήρως οι συνάδελφοι.

Με αυτά τα δεδομένα αν ο εκπαιδευτικός συμμετέχει σε στάση εργασίας την τελευταία ώρα οι μαθητές εύλογα θα σχολάνε νωρίτερα. Σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις στάσεις εργασίας είναι στη διακριτική τους ευχέρεια όπως αντίστοιχα και η ενημέρωση εκ των προτέρων των γονέων ειδικότερα των μικρότερων τάξεων σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά για τυχόν νωρίτερη αποχώρηση των μαθητών.

Τρίωρες στάσεις εργασίας σε Γυμνάσια και Λύκεια αποφάσισε η ΟΛΜΕ

Από πλευράς ΟΛΜΕ συνεχίζονται μέχρι τα τέλη του μήνα οι 3ωρες καθημερινές στάσεις εργασίας για την πρώτη ή τη δεύτερη βάρδια εργασίας στο πλαίσιο της αποτροπής της υλοποίησης του ν.4823/21 (παρακολούθηση μαθημάτων από αξιολογητές κλπ).