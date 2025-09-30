Η εκπαιδευτική κοινότητα σύσσωμη απεργεί την 1η Οκτώβρη, η αλήθεια για τα «κλειστά σχολεία».

ΔΟΕ και ΟΛΜΕ θα δώσουν δυναμικό παρών στην πανεργατική απεργία ΑΔΕΔΥ και ΓΣΕΕ που είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 1η Οκτώβρη με φόντο τις αλλαγές στο εργασιακό νομοσχέδιο, αφήνοντας αιχμές για «νομιμοποίηση και κανονικοποίηση της εργασιακής ζούγκλας με την υποχρέωση του εργαζόμενου να εργαστεί ακόμα και 13 ώρες την ημέρα, αν ο εργοδότης το ζητήσει.»

Δάσκαλοι και Καθηγητές ενώνουν τις δυνάμεις τους και κατεβαίνουν στο δρόμο για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στα κυβερνητικά σχέδια. «Όχι στους μισθούς πείνας. Όχι στις 13 ώρες δουλειάς, όχι στα εξαντλητικά ωράρια που διαλύουν τη ζωή των εργαζομένων. Καταργείται στην πράξη ο σταθερός και προβλέψιμος εργάσιμος χρόνος και μπαίνει οριστικά ταφόπλακα στο 8ωρο. Με το νομοσχέδιο καταργείται κάθε προστατευτική δικλίδα για την ενημέρωση και προστασία των δικαιωμάτων του μισθωτού. Ταυτόχρονα, αφαιρείται κάθε δυνατότητα συλλογικής προστασίας και εκπροσώπησης των εργαζομένων από τα σωματεία τους στο ζήτημα του ωραρίου και χρόνου εργασίας, καθιστώντας τη συμφωνία του εργαζόμενου ισχυρότερη των συλλογικών διαπραγματεύσεων και διεκδικήσεων. Ουσιαστικά η διευθέτηση του χρόνου εργασίας γίνεται ατομική υπόθεση, μια εξέλιξη καταστροφική για τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης του/της κάθε εργαζομένου/ης απέναντι στον εργοδότη του. Η πανεργατική απεργία, την 1η του Οκτώβρη, δείχνει ότι τα συμφέροντα της μισθωτής εργασίας είναι κοινά. Όχι στους μισθούς πείνας. Όχι στις 13 ώρες δουλειάς, όχι στα εξαντλητικά ωράρια που διαλύουν τη ζωή των εργαζομένων. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας και στο Δημόσιο.» τονίζει σε ανακοίνωσή της η ΟΛΜΕ.

Σε δηλώσεις του στο Dnews ο πρόεδρος της ΔΟΕ, Σπύρος Μαρίνης, σημείωσε ότι «Την 1η Οκτωβρίου οι εκπαιδευτικοί απεργούμε για όλα και βγάζουμε το δίκιο μας στον δρόμο! Τις τελευταίες μέρες εξελίσσεται ένα ανήθικο, αντιπαιδαγωγικό σχέδιο περικοπών και «εξοικονόμησης» στα σχολεία. Η κυβέρνηση και το ΥΠΑΙΘΑ αφήνουν τα σχολεία χωρίς εκπαιδευτικούς σε κρίσιμες δομές (παράλληλη στήριξη – ολοήμερα), αποδεικνύουν την επιτελική τους ανικανότητα να οργανώσουν την έναρξη της χρονιάς και για να αποπροσανατολίσουν, στοχοποιούν απαράδεκτα τους εκπαιδευτικούς που λαμβάνουν άδεια ανατροφής, επιστρατεύουν τον κοινωνικό αυτοματισμό. Οι μάσκες πλέον πέφτουν για την Κυβέρνηση και το ΥΠΑΙΘΑ επιχειρούν να κόψουν μαθητές από τα ολοήμερα. Ανατρέπουν το πρόγραμμα στα ειδικά σχολεία για να εξοικονομήσουν προσωπικό. Μετατρέπουν τους εκπαιδευτικούς σε «λάστιχο».Η κατάσταση στα σχολεία φτάνοντας στα τέλη Σεπτεμβρίου είναι εκρηκτική. Τώρα είναι η ώρα να δυναμώσει η πίεση των σωματείων! Να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Διεκδικούμε άμεσα την κάλυψη όλων των αναγκών στα σχολεία.Την 1η Οκτώβρη απεργούμε».

Πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία με την απεργία των εκπαιδευτικών

Όπως συμβαίνει σε κάθε απεργία εκπαιδευτικών έτσι και σε αυτή οι μαθητές οφείλουν να προσέλθουν κανονικά στα σχολεία, ωστόσο η διεξαγωγή των μαθημάτων θα εξαρτηθεί από το πόσοι εκπαιδευτικοί θα συμμετάσχουν στην απεργία.

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, συνηθίζεται οι εκπαιδευτικοί να ενημερώνουν προφορικά τους γονείς για το αν θα συμμετάσχουν στην κινητοποίηση, ώστε να ληφθεί πρόνοια για τη φύλαξη των παιδιών. Αυτό όμως δεν είναι υποχρεωτικό και μένει στην ευχέρεια κάθε δασκάλου ή νηπιαγωγού. Ένα ενδεχόμενο που πρέπει να υπολογίσουν οι γονείς είναι η πιθανή μη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος, καθώς μπορεί το πρωί να πραγματοποιηθούν μαθήματα αλλά ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός του ολοήμερου να απεργεί. Για τον λόγο αυτό, συνίσταται επικοινωνία με το σχολείο εκ των προτέρων.

