Απεργούν οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί την Τετάρτη 1η Οκτώβρη κόντρα στο εργασιακό νομοσχέδιο.

Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί θα δώσουν ηχηρό παρών στην αυριανή απεργία (1/10) διαδηλώνοντας και εκφράζοντας την αντίθεσή τους στις αλλαγές που προωθεί το νέο εργασιακό νομοσχέδιο.

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση της ΟΙΕΛΕ «Δεν πάει άλλο. Ενώνουμε τη φωνή μας με όλο τον κόσμο της εργασίας. Έχοντας ζήσει στο πετσί μας την δραματική επιδείνωση των εργασιακών μας σχέσεων ελέω των «δώρων» που απλόχερα χάρισε η νυν Υπουργός Εργασίας στους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων, βλέπουμε τι έρχεται. Τα ιδιωτικά σχολεία έχουν χάσει το 40% του προσωπικού τους σε 4,5 μόλις χρόνια, ενώ τα χειρότερα είναι μπροστά μας. Σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών και σε Φροντιστήρια, οι συνθήκες είναι δραματικές. Στα ιδιωτικά ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ) οι εκπαιδευτικοί αμείβονται πέντε φορές λιγότερο από ό,τι οι δημόσιοι συνάδελφοί τους, αν και οι μονάδες αυτές έχουν τετραπλασιάσει το τζίρο τους μετά την εφαρμογή της Ε.Β.Ε. Σε λίγα χρόνια τα τεράστια κενά που παρατηρούνται σήμερα στον τουρισμό, στην εστίαση και στην πρωτογενή παραγωγή, θα εμφανιστούν και στην εκπαίδευση. Ποιος επιστήμονας θα ανεχθεί να αμείβεται με τέτοιες άθλιες αμοιβές;»

Απεργούν οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί: «Όχι στο 13ωρο! Ο χρόνος εργασίας είναι η ζωή μας»

Η ΟΙΕΛΕ δίνει απεργιακό ραντεβού στις 11 π.μ. στην Πλατεία Κλαυθμώνος με τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς να διεκδικούν απόσυρση της δέσμης μέτρων για την διευθέτηση της εργασίας, επαναφορά του πλαισίου των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων και μείωση του ωραρίου. Σύμφωνα με τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς η συμμετοχή τους στην πανελλαδική απεργία της 1ης Οκτωβρίου κρίνεται μονόδρομος καταγγέλλοντας ότι «η κατάσταση στα ιδιωτικά σχολεία είναι αφόρητη. Στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία δουλεύουν 12ωρα. Σε φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών, σε κέντρα μελέτης, πλέον δεν υπάρχουν ωράρια.».

Μιλώντας στο Dnews ο πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ Γιώργος Χριστόπουλος τόνισε ότι «Όλα είναι στα χέρια του εργοδότη. Ενώνουμε τις φωνές μας με ολόκληρο τον κόσμο της εργασίας για να μπορούμε να εργαζόμαστε με αξιοπρέπεια και απεργούμε δυναμικά την 1η Οκτώβρη. Αιτήματά μας είναι η απόσυρση της δέσμης μέτρων για την διευθέτηση του χρόνου εργασίας και την καθιέρωση του 13ωρου και στον ίδιο εργοδότη, η μείωση του ωραρίου με εφαρμογή των 37,5 ωρών εβδομαδιαίως και η επαναφορά του πλαισίου ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, όπως ίσχυαν πριν την περιβόητη ΠΥΣ 6/2012, κορωνίδα της μνημονιακής νομοθεσίας.» Όπως τόνισε ο κ. Χριστόπουλος η εργασία των ιδιωτικών εκπαιδευτικών έχει σχεδόν διπλασιαστεί μέσα στην τελευταία 15ετία, με πολλούς να αναγκάζονται να εκτελούν καθήκοντα που ξεπερνούν κατά πολύ το προβλεπόμενο καθηκοντολόγιο και το «κερασάκι στην τούρτα» είναι ότι όλες οι επιπλέον αρμοδιότητες δεν αποφέρουν καμία εξτρά οικονομική απολαβή.

24ωρη απεργία ΟΙΕΛΕ: Πώς θα γίνουν τα μαθήματα στα ιδιωτικά σχολεία και τα φροντιστήρια

Aξίζει να σημειωθεί ότι την ίδια μέρα μαζί με τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς θα απεργήσουν και οι εκπαιδευτικοί στο δημόσιο. Μπορεί στα δημόσια σχολεία, η 24ωρη απεργία να φέρει τροποποιήσεις ωραρίου, κενά και νωρίτερο σχόλασμα όμως αυτό δεν ισχύει για την ιδιωτική εκπαίδευση. Τα μαθήματα στα σχολεία θα γίνουν κανονικά παρά την απεργία των εκπαιδευτικών και η διεύθυνση του σχολείου θα χειριστεί τυχόν κενά που θα προκύψουν από την συμμετοχή εκπαιδευτικών στην απεργία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η κήρυξη απεργίας της ΟΙΕΛΕ έφερε ερωτήματα και για το πώς θα γίνουν αύριο τα μαθήματα σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Σύμφωνα με την ΟΙΕΛΕ άπτεται στην απόφαση κάθε εκπαιδευτικού σε αυτές τις Δομές για το πώς θα κινηθεί. Σε καμία περίπτωση δεν τίθεται ζήτημα να παραμείνουν κλειστά Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Βέβαια, είναι στο χέρι της εκάστοτε διεύθυνσης να κρίνει πώς θα λειτουργήσει ανήμερα απεργίας και τι θα συμβεί για τις ώρες μαθημάτων που απεργεί ο εκπαιδευτικός. Οι γονείς αλλά και οι μαθητές θα ενημερωθούν έγκαιρα μέχρι σήμερα για το πώς θα λειτουργήσουν οι ανωτέρω δομές.