Oι εκπαιδευτικοί καταγγέλλουν το πώς έγινε το μάθημα σήμερα στο Νηπιαγωγείο ζητώντας την άμεση παρέμβαση των αρμοδίων αρχών.

Η πρώτη φθινοπωρινή μπόρα της φετινής σχολικής χρονιάς ανέδειξε τα προβλήματα στο 10ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών.

Οι μαθητές έκαναν μάθημα ανάμεσα σε...κουβάδες λόγω του νερού που έσταζε από την οροφή. Όπως καταγγέλει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ Ανατολικής Αττικής «Ο Σωκράτης» πέραν των απαράδεκτων εικόνων με την οροφή που έσταζε δεν υπήρχε και ρεύμα στην προκατ τάξη.

Η εικόνα ενός νηπιαγωγείου όπου τα παιδιά παρακολουθούν μάθημα κάτω από στάζουσα οροφή και με κουβάδες να μαζεύουν τη βροχή, ενώ δεν υπάρχει ούτε ρεύμα, είναι ντροπιαστική για τη δημόσια εκπαίδευση. Πρόκειται για μια κατάσταση που δεν θα έπρεπε να υπάρχει σε μια χώρα του 2025, όπου τα παιδιά πρέπει να έχουν ασφαλές και κατάλληλο περιβάλλον για τη μάθηση.

Όπως καταγγέλουν οι εκπαιδευτικοί «οι ευθύνες είναι σαφείς: ο Δήμος Αχαρνών και το Υπουργείο Παιδείας οφείλουν να παρέμβουν άμεσα για να αποκατασταθεί η λειτουργικότητα του σχολείου και να εξασφαλιστεί η ασφάλεια και η υγεία των παιδιών. Είναι πλήγμα για τα παιδιά, τους γονείς και την ίδια την κοινωνία τέτοιες εικόνες. Η εκπαίδευση δεν μπορεί να περιμένει. Τα παιδιά αξίζουν σχολεία»