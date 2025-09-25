Ο 36χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων Ελευθεριών Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, όπου σχηματίστηκε δικογραφία.

Λίγο μετά τις 9:00 το πρωί της Πέμπτης, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ συνέλαβαν έναν 36χρονο αλλοδαπό, ο οποίος κατηγορείται ότι αυτοϊκανοποιούνταν ενώ έβλεπεπαιδιά έξω από νηπιαγωγείο.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε από 34χρονη γυναίκα, η οποία ενημέρωσε άμεσα τις αρχές.

Οι αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν άμεσα και εντόπισαν τον άνδρα λίγα λεπτά αργότερα, περνώντας του χειροπέδες.

Ο 36χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων Ελευθεριών Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του.