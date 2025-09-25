Η ανακοίνωση του Υπουργείου για τους εκπαιδευτικούς με μονοετή και τετραετή θητεία σε Πειραματικά σχολεία, όλα τα ονόματα.

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την τοποθέτηση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με μονοετή ή τετραετή θητεία σε Πειραματικά Σχολεία Α/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2025-2026.

Η διαδικασία αφορά δύο κατηγορίες:

Μονοετής θητεία – εκπαιδευτικοί Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης θα τοποθετηθούν στα Πειραματικά Σχολεία Α/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2025-2026.

Τετραετής θητεία – εκπαιδευτικοί Π/θμιας Εκπαίδευσης θα τοποθετηθούν για τα σχολικά έτη 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 και 2028-2029. Η τοποθέτηση γίνεται κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Δείτε τα ονόματα για τα Πειραματικά Σχολεία Πρωτοβάθμιας

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης με μονοετή θητεία εδώ

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών Π/θμιας Εκπαίδευσης με τετραετή θητεί εδώ