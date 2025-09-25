Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την τοποθέτηση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με μονοετή ή τετραετή θητεία σε Πειραματικά Σχολεία Α/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2025-2026.
Η διαδικασία αφορά δύο κατηγορίες:
Μονοετής θητεία – εκπαιδευτικοί Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης θα τοποθετηθούν στα Πειραματικά Σχολεία Α/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2025-2026.
Τετραετής θητεία – εκπαιδευτικοί Π/θμιας Εκπαίδευσης θα τοποθετηθούν για τα σχολικά έτη 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 και 2028-2029. Η τοποθέτηση γίνεται κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.
Δείτε τα ονόματα για τα Πειραματικά Σχολεία Πρωτοβάθμιας
Τοποθέτηση εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης με μονοετή θητεία εδώ
Τοποθέτηση εκπαιδευτικών Π/θμιας Εκπαίδευσης με τετραετή θητεί εδώ