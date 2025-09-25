11.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ανακοινώνονται σήμερα από το Υπουργείο στη «μάχη» για την κάλυψη των κενών με έμφαση στην Ειδική Αγωγή.

Μετράμε αντίστροφα για την ανακοίνωση της β φάσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών καθώς το Υπουργείο Παιδείας επίσπευσε τις διαδικασίες για να καλυφθούν τα τεράστια κενά στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σήμερα η ανακοίνωση των 11.000 προσλήψεων αναπληρωτών

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ εντός της ημέρας και εκτός απροόπτου το Υπουργείο θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα της β φάσης των προσλήψεων καλύπτοντας περίπου 11.000 θέσεις σε Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Ειδική Αγωγή.

Οι προσλήψεις έχουν «κλειδώσει» και όπως όλα δείχνουν θα κυμανθούν από 10.500 έως 11.000 θέσεις ώστε να καλυφθεί η μεγάλη «τρύπα» που άφησε πίσω της η Α φάση καλύπτοντας κάτι λιγότεο από το 50% των πραγματικών αναγκών των σχολείων. Έμφαση θα δοθεί στην Ειδική Αγωγή, με περίπου 6.500 έως 7.000 προσλήψεις, ενώ η Γενική Εκπαίδευση θα καλύψει περίπου 3.500 με 4.000 θέσεις (2.000 στην Πρωτοβάθμια και 2.000 στη Δευτεροβάθμια κατά προσέγγιση). Η διαδικασία τοποθέτησης των αναπληρωτών θα ξεκινήσει αρχές Οκτωβρίου, με σκοπό την άμεση ανάληψη υπηρεσίας και την κάλυψη των διδακτικών αναγκών στα σχολεία.

Το Υπουργείο Παιδείας προχωρά σε αυτές τις προσλήψεις ως διορθωτική κίνηση, ενώ οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς περιμένουν με ενδιαφέρον την κάλυψη των κενών, ειδικά σε Ειδική Αγωγή και Ολοήμερο Σχολείο, μέχρι να φτάσει η ώρα για την Γ’ φάση προσλήψεων. Οι αναπληρωτές θα κληθούν να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους για τοποθέτηση στις 29 Σεπτεμβρίου, με ανάληψη υπηρεσίας στις 1–2 Οκτωβρίου.

Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Β Φάση: Τι ώρα τα αποτελέσματα

Η διαδικασία που ακολουθείται μέσω συστήματος θα ξεκινήσει νωρίς το μεσημέρι και σύμφωνα με το προγραμματισμό το αργότερο μέχρι τις 4:30 το απόγευμα θα έχουν ανακοινωθεί τα περίπου 11.000 ονόματα αναπληρωτών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από πλευράς Υπουργείου Παιδείας τονίζεται ότι η διαδικασία αποτελεί μέρος της προσπάθειας που καταβάλλει να καλύψει άμεσα τα κενά και να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία των σχολείων, ενώ η πλήρης κάλυψη των αναγκών θα συνεχιστεί με την προετοιμασία για την Γ’ φάση προσλήψεων.

Άμεσα στα σχολεία οι 11.000 αναπληρωτές που θα ανακοινωθούν σήμερα

Η δεύτερη φάση πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών προχωρά και μόλις γίνουν οι ανακοινώσεις των ονόματων, θα «τρέξει» η διαδικασία ώστε το αργότερο μέχρι τις 2 Οκτώβρη να αναλάβουν υπηρεσία και να βρεθούν το σχολείο που τοποθετούνται ώστε να ομαλοποιηθούν τα κενά και να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία και του Ολοήμερου Σχολείου δήλωσε από το βήμα της Βουλής ο υφυπουργός Παιδείας, Κώστας Βλάσης, κατά τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης. Όπως ανέφερε ο κ. Βλάσης, ο αριθμός των εκπαιδευτικών που απασχολούνται σήμερα φτάνει τους 34.247, δηλαδή πάνω από πέντε χιλιάδες περισσότερους σε σχέση με το 2019, με σημαντική ενίσχυση και στο Ολοήμερο Σχολείο. Τόνισε δε ότι το Ολοήμερο δεν αντιμετωπίζεται ως απλή υποχρέωση, αλλά ως επένδυση στα παιδιά, με στόχο ίσες ευκαιρίες για όλους και διευκόλυνση της καθημερινότητας των οικογενειών.