Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι προσλήψεις 121 αναπληρωτών εκπαιδευτικών που αναλαμβάνουν καθήκοντα στα Ωνάσεια Σχολεία για την τρέχουσα σχολική χρονιά με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

Ειδικότερα ανακοινώθηκαν 121 εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι προσλαμβανόμενοι/-νες οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Τετάρτη 17 έως και την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό τα Ωνάσεια Σχολεία στοχεύουν στην εκπαίδευση του μέλλοντος με έμφαση στις ανθρωπιστικές, θετικές και κοινωνικές επιστήμες, στις καλές τέχνες, στην ψηφιακή παιδεία και στη συναισθηματική και κοινωνική νοημοσύνη, με στόχο τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων δημοκρατικών πολιτών καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων με αξιοποίηση βιωματικών μεθόδων διδασκαλίας και άλλων πρωτοπόρων διδακτικών πρακτικών και δράσεων.

Σαφής πρόθεση του Ιδρύματος Ωνάση είναι η καθιέρωση ενός σύγχρονου μοντέλου σχολικής λειτουργίας που προσομοιάζει αυτό των Πρότυπων Σχολείων που έχουν αγκαλιαστεί από γονείς και μαθητές και θεωρούνται από τους πιο επιτυχημένους σχολικούς θεσμούς. Oι μαθητές πέραν του καθιερωμένου ωρολόγιου προγράμματος θα έχουν και 2 επιπλέον ώρες ημερησίως, για να συμμετάσχουν σε Ομίλους και Σύνολα εστιάζοντας σε σύγχρονα γνωστικά πεδία, όπως πληροφορική, STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics), τέχνες, ξένες γλώσσες και πολιτισμό. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συμμετοχή των μαθητών στους Ομίλους και τα Σύνολα είναι υποχρεωτική για τουλάχιστον 10 εκπαιδευτικές ώρες εβδομαδιαίως, καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Τ

α Ωνάσεια έχουν εξοπλιστεί με τεχνολογία αιχμής, βελτιωμένα εργαστήρια και ανακαινισμένα κτίρια, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που ενισχύει την εκπαιδευτική εμπειρία. Ενώ παρέχεται δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία στους μαθητές που προετοιμάζονται για τις Πανελλήνιες 2026 με στόχο την ενίσχυση των γνώσεών τους.