«Τα κενά σε μόνιμους εκπαιδευτικούς ξεπερνούν τις 40.000 και καλύπτονται με πρόχειρες λύσεις αναπληρωτών, αφήνοντας τμήματα χωρίς δασκάλους και καθηγητές μέχρι και τον Δεκέμβριο.»

Με σοβαρές ελλείψεις σε Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) και σχολικούς νοσηλευτές ξεκίνησε και φέτος η σχολική χρονιά, όπως καταγγέλλει η ΑΔΕΔΥ. Χιλιάδες μαθητές με αναπηρία ή σοβαρά προβλήματα υγείας μένουν χωρίς την αναγκαία στήριξη, με αποτέλεσμα να παραβιάζεται το δικαίωμά τους στην ισότιμη εκπαίδευση.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το 38ο ΓΕΛ Αθηνών, όπου –όπως επισημαίνεται– μαθήτρια με βαριά κινητική αναπηρία παραμένει χωρίς ΕΒΠ, παρότι έχει ολοκληρωθεί εγκαίρως η διαδικασία αξιολόγησης από το ΚΕΔΑΣΥ και το αίτημα έχει διαβιβαστεί στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το πρόβλημα, ωστόσο, δεν είναι μεμονωμένο. Η ΑΔΕΔΥ σημειώνει ότι κάθε χρόνο χιλιάδες αιτήσεις για εξειδικευμένο προσωπικό μένουν ακάλυπτες, ενώ τα κενά σε μόνιμους εκπαιδευτικούς ξεπερνούν τις 40.000. «Τα σχολεία ξεκινούν με πρόχειρες λύσεις αναπληρωτών, αφήνοντας τμήματα χωρίς δασκάλους και καθηγητές ακόμη και μέχρι τον Δεκέμβριο», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Η ΑΔΕΔΥ κατηγορεί την κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας για πολιτικές υποχρηματοδότησης και ελαστικών σχέσεων εργασίας, που έχουν ως συνέπεια την υποβάθμιση της εκπαίδευσης και την επιβάρυνση μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών.

Τέλος η ΑΔΕΔΥ απαιτεί άμεση κάλυψη των κενών σε εκπαιδευτικούς με μόνιμους διορισμούς, τοποθέτηση ΕΒΠ και σχολικών νοσηλευτών σε όλα τα σχολεία με καταγεγραμμένες ανάγκες ώστε να υπάρχει έμπρακτη διασφάλιση της ισότιμης και ουσιαστικής πρόσβασης όλων των μαθητών στη μόρφωση.