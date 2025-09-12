Games
Απεργία ΑΔΕΔΥ 1η Οκτωβρίου: Τι θα γίνει με τα σχολεία

Απεργία ΑΔΕΔΥ 1η Οκτωβρίου: Τι θα γίνει με τα σχολεία
Οι εκπαιδευτικοί θα συμμετάσχουν στην απεργία της ΑΔΕΔΥ, τι ισχύει για «κλειστά σχολεία» και μαθήματα στις 9 Απριλίου.

Απεργία για την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ γεγονός που θα επηρεάσει και τη λειτουργία των σχολείων καθώς οι εκπαιδευτικοί αναμένεται να δώσουν ηχηρό παρών στις κινητοποιήσεις.

Όπως αναφέρει η ΑΔΕΔΥ σε ανακοίνωσή της, «τα μέτρα της κυβέρνησης, που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), αποτελούν έναν ακόμα εμπαιγμό για τους χιλιάδες εργαζόμενους στο Δημόσιο, για τους οποίους καμία αύξηση δεν ανακοινώθηκε, πέραν της μείωσης κατά 2% του φορολογικού συντελεστή, δηλαδή 100 ευρώ έως 200 ευρώ τον χρόνο». Κεντρικά αιτήματα της απεργίας της ΑΔΕΔΥ είναι η επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και αυξήσεις στις αποδοχές, οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο, η κατάργηση του νέου πειθαρχικού δικαίου καθώς και απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο και διεκδίκηση για 35ωρο και πενθήμερο για όλους τους εργαζόμενους.

ΑΔΕΔΥ: Η 24ωρη απεργία φέρνει ανατροπές στα μαθήματα στα σχολεία την 1η Οκτώβρη

Η κήρυξη της 24ωρης απεργίας αναμένεται να φέρει διαφοροποιήσεις στο ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Τετάρτης 1η Απριλίου τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση δεδομένου ότι αναμένεται να συμμετάσχουν σύσσωμες οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες. Στις αμέσως επόμενες μέρες εξάλλου θα εκδοθούν και οι σχετικές εξαγγελίες συμμετοχής στην απεργία. Ενδεικτική είναι το σχόλιο της Αγωνιστικής Συσπείρωσης Εκπαιδευτικών «τις επόμενες μέρες οργανωνόμαστε για την επιτυχία της πανεργατικής απεργίας την 1η Οκτωβρίου»

Αξίζει να σημειώσουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν νοείται λουκέτο στα σχολεία καθώς οι μαθητές καλούνται να προσέλθουν κανονικά στις σχολικές τους μονάδες εκείνη την μέρα αλλά η διεξαγωγή των μαθημάτων θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των εκπαιδευτικών της εκάστοτε μονάδας που θα συμμετάσχει στην απεργιακή κινητοποίηση.

Όπως σε κάθε απεργία έτσι και σε αυτή της 1ης Οκτωβρίου είναι στην διακριτική ευχέρεια των εκπαιδευτικών αν θα συμμετάσχουν. Ειδικά για τα Δημοτικά και τα Νηπιαγωγεία είθισται οι εκπαιδευτικοί να ειδοποιούν τους γονείς για την πρόθεσή τους να απεργήσουν ώστε να διευθετηθεί ποιος θα κρατήσει τα παιδιά στο σπίτι, όμως έγκειται καθαρά στην διάθεση του εκπαιδευτικού και δεν είναι υποχρεωτικό. Αξίζει επίσης οι γονείς να έχουν κατά νου ότι μπορεί να γίνουν κανονικά τα μαθήματα της τάξης του παιδιού εφόσον δεν απεργεί ο δάσκαλος όμως δεν αποκλείεται ενώ το πρωί γίνουν μαθήματα, να απεργήσει ο δάσκαλος που έχει αναλάβει το ολοήμερο με αποτέλεσμα να μην λειτουργήσει αυτό το πρόγραμμα. Σε αυτή την περίπτωση καλό θα είναι να ρωτήσετε τον υπεύθυνο του ολοήμερου σε Νηπιαγωγείο και Δημοτικό για το τι προτίθεται να πράξει την μέρα της απεργίας.

Αντίστοιχα σε Γυμνάσια και Λύκεια, οι μαθητές θα πάνε κανονικά στις τάξεις και σε όσες ώρες απεργεί ο διδάσκων καθηγητής θα έχουν κενό. Αν τα κενά είναι συνεχόμενα τότε εύλογα σχολάνε νωρίτερα.

