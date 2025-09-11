Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών στα Πανεπιστήμια: Ξεκινούν οι αιτήσεις για φέτος

Το χρονοδιάγραμμα και οι λεπτομέρειες υποβολής αίτησης εισαγωγής των αθλητών στα Πανεπιστήμια.

Ξεκινά από την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου η διαδικασία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών για την εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στα Πανεπιστήμια για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026,

Οι ενδιαφερόμενοι προς εισαγωγή στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 αθλητές/τριες καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά την εν λόγω εγκύκλιο και εφόσον υπάγονται στην κατηγορία των αθλητών/τριών, οφείλουν να εκτυπώσουν και να συμπληρώσουν το υπόδειγμα της αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης και μαζί με τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά να τα αποστείλουν, ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή ή courier από την 12η Σεπτεμβρίου έως και την 22η Σεπτεμβρίου 2025 (ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται εκείνη της κατάθεσης της επιστολής στην ταχυδρομική υπηρεσία), αποκλειστικά και μόνο στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για την Επιτροπή Επιλογής Αθλητών, στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση:

Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων

Ανδρέα Παπανδρέου 37

Τ.Κ. 15122 - Μαρούσι

Γραφείο 0090

«Επιτροπή Επιλογής Αθλητών έτους 2025»

Για την Εγκύκλιο πατήστε εδώ

Για την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση πατήστε εδώ