Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Παιδεία

Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών στα Πανεπιστήμια: Ξεκινούν οι αιτήσεις για φέτος

Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών στα Πανεπιστήμια: Ξεκινούν οι αιτήσεις για φέτος Φωτογραφία: WOKANDAPIX from Pixabay
Το χρονοδιάγραμμα και οι λεπτομέρειες υποβολής αίτησης εισαγωγής των αθλητών στα Πανεπιστήμια.

Ξεκινά από την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου η διαδικασία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών για την εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στα Πανεπιστήμια για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026,

Οι ενδιαφερόμενοι προς εισαγωγή στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 αθλητές/τριες καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά την εν λόγω εγκύκλιο και εφόσον υπάγονται στην κατηγορία των αθλητών/τριών, οφείλουν να εκτυπώσουν και να συμπληρώσουν το υπόδειγμα της αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης και μαζί με τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά να τα αποστείλουν, ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή ή courier από την 12η Σεπτεμβρίου έως και την 22η Σεπτεμβρίου 2025 (ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται εκείνη της κατάθεσης της επιστολής στην ταχυδρομική υπηρεσία), αποκλειστικά και μόνο στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για την Επιτροπή Επιλογής Αθλητών, στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση:

Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

HELLENiQ ENERGY: 35 νέες υποτροφίες για αριστούχους αποφοίτους σε κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου

HELLENiQ ENERGY: 35 νέες υποτροφίες για αριστούχους αποφοίτους σε κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου

Επιχειρήσεις
«Βολές» Ράμμου στο ΣτΕ για τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια και την τήρηση της συνταγματικής νομιμότητας

«Βολές» Ράμμου στο ΣτΕ για τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια και την τήρηση της συνταγματικής νομιμότητας

Παιδεία
«Καμπανάκι» Στρατηγάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια – Κίνδυνος εκπαιδευτικής φούσκας

«Καμπανάκι» Στρατηγάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια – Κίνδυνος εκπαιδευτικής φούσκας

Παιδεία

Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων

Ανδρέα Παπανδρέου 37

Τ.Κ. 15122 - Μαρούσι

Γραφείο 0090

«Επιτροπή Επιλογής Αθλητών έτους 2025»

Για την Εγκύκλιο πατήστε εδώ

Για την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση πατήστε εδώ

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πρώτο κουδούνι με 714 σχολεία «φαντάσματα»

Πρώτο κουδούνι με 714 σχολεία «φαντάσματα»

Πρόεδρος της ΔΟΕ: Ποδαρικό στα σχολεία με περισσότερα από 10.000 κενά

Πρόεδρος της ΔΟΕ: Ποδαρικό στα σχολεία με περισσότερα από 10.000 κενά

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση 1,17% το 2026 - Παραδείγματα

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση 1,17% το 2026 - Παραδείγματα

Φοροελαφρύνσεις με ημερομηνία λήξης: Το κρυφό κόστος της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας

Φοροελαφρύνσεις με ημερομηνία λήξης: Το κρυφό κόστος της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Καρκίνος προστάτη: 1ος σε συχνότητα στους άνδρες στη χώρα μας και 3ος στην Ευρώπη

Καρκίνος προστάτη: 1ος σε συχνότητα στους άνδρες στη χώρα μας και 3ος στην Ευρώπη

Δυσκοιλιότητα: Υιοθετήστε αυτές τις 5 καθημερινές συνήθειες και ξεχάστε το πρόβλημα

Δυσκοιλιότητα: Υιοθετήστε αυτές τις 5 καθημερινές συνήθειες και ξεχάστε το πρόβλημα

Σόγια: Τελικά είναι ωφέλιμη ή επικίνδυνη για την υγεία;

Σόγια: Τελικά είναι ωφέλιμη ή επικίνδυνη για την υγεία;

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Σχετικά Άρθρα

ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις δήλωσης προτίμησης σχολείων για αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς

ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις δήλωσης προτίμησης σχολείων για αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς

Παιδεία
«Καμπανάκι» Στρατηγάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια – Κίνδυνος εκπαιδευτικής φούσκας

«Καμπανάκι» Στρατηγάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια – Κίνδυνος εκπαιδευτικής φούσκας

Παιδεία
Βάσεις 2025: Οι νέοι δικαιούχοι με ειδικό ποσοστό εισαγωγής στα ΑΕΙ από περιοχές πληγείσες από φυσικές καταστροφές

Βάσεις 2025: Οι νέοι δικαιούχοι με ειδικό ποσοστό εισαγωγής στα ΑΕΙ από περιοχές πληγείσες από φυσικές καταστροφές

Παιδεία
Λευκάδα: Στο νοσοκομείο δύο αθλητές λόγω αδιαθεσίας σε προπόνηση

Λευκάδα: Στο νοσοκομείο δύο αθλητές λόγω αδιαθεσίας σε προπόνηση

Ελλάδα

NETWORK

ΗΠΑ: Ανακαλούνται δημοφιλή cookies – Κίνδυνος αλλεργίας

ΗΠΑ: Ανακαλούνται δημοφιλή cookies – Κίνδυνος αλλεργίας

healthstat.gr
Αρναούτογλου: Καύσωνες χωρίς όρια – Η Ευρώπη οφείλει να προστατεύσει ζωές, όχι κέρδη

Αρναούτογλου: Καύσωνες χωρίς όρια – Η Ευρώπη οφείλει να προστατεύσει ζωές, όχι κέρδη

ienergeia.gr
Energean: Ρεκόρ παραγωγής τον Αύγουστο, ενίσχυση καθαρής κερδοφορίας στο 6μηνο

Energean: Ρεκόρ παραγωγής τον Αύγουστο, ενίσχυση καθαρής κερδοφορίας στο 6μηνο

ienergeia.gr
Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια και αξιοποιεί τη γεωπολιτική της θέση

Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια και αξιοποιεί τη γεωπολιτική της θέση

ienergeia.gr
«Όλη η Υδρόγειος ένα Σπίτι»: Μια έμπρακτη απάντηση στις γεωγραφικές ανισότητες για τους ογκολογικούς ασθενείς

«Όλη η Υδρόγειος ένα Σπίτι»: Μια έμπρακτη απάντηση στις γεωγραφικές ανισότητες για τους ογκολογικούς ασθενείς

healthstat.gr
Αυτό το συστατικό δεν θα πρέπει να λείπει από καμία σαλάτα

Αυτό το συστατικό δεν θα πρέπει να λείπει από καμία σαλάτα

healthstat.gr
Δήμος Κοζάνης: Πρόσκληση για συνδιοργάνωση Έκθεσης Ηλεκτροκίνησης για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2025

Δήμος Κοζάνης: Πρόσκληση για συνδιοργάνωση Έκθεσης Ηλεκτροκίνησης για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2025

ienergeia.gr
Οι λόγοι που δυσκολεύεστε να πάρετε βάρος και τι μπορείτε να κάνετε

Οι λόγοι που δυσκολεύεστε να πάρετε βάρος και τι μπορείτε να κάνετε

healthstat.gr