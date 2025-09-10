HELLENiQ ENERGY: 35 νέες υποτροφίες για αριστούχους αποφοίτους σε κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου

Για το 2025 χορηγούνται συνολικά 35 υποτροφίες, με τους νέους υπότροφους να ξεκινούν σπουδές σε διακεκριμένα πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ολλανδία, ΗΠΑ, Ελβετία, Ιταλία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο

Η HELLENiQ ENERGY ανακοίνωσε τους αριστούχους αποφοίτους που εξασφάλισαν υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές σε κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, στο πλαίσιο του Προγράμματος Υποτροφιών που υλοποιείται για 13η συνεχή χρονιά. Το πρόγραμμα, που το 2024 επεκτάθηκε στην Κύπρο, διευρύνθηκε φέτος ακόμη περισσότερο, προσφέροντας τη δυνατότητα συμμετοχής και σε φοιτητές από χώρες όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος, όπως η Βουλγαρία, η Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας και το Μαυροβούνιο.

Για το 2025 χορηγούνται συνολικά 35 υποτροφίες, με τους νέους υπότροφους να ξεκινούν σπουδές σε διακεκριμένα πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ολλανδία, ΗΠΑ, Ελβετία, Ιταλία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο. Ανάμεσα στα εκπαιδευτικά ιδρύματα που θα τους υποδεχθούν συγκαταλέγονται το Harvard University, το Columbia University, το University of Pennsylvania, το Wharton, το Imperial College London, το Massachusetts Institute of Technology, το Erasmus University Rotterdam και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Οι υποτροφίες καλύπτουν προγράμματα σε τέσσερις επιστημονικούς τομείς: Μηχανική και Ενέργεια, Ψηφιακό Μετασχηματισμό, Επιστήμες του Περιβάλλοντος και Οικονομία και Διοίκηση. Ο πλήρης κατάλογος των επιτυχόντων είναι διαθέσιμος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Προγράμματος.

Από την έναρξή του, το Πρόγραμμα Υποτροφιών της HELLENiQ ENERGY έχει προσφέρει περισσότερες από 350 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε 50 κορυφαία πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού, αποτελώντας μια από τις πλέον διαχρονικές πρωτοβουλίες Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου. Στόχος είναι η επένδυση στη γνώση και η ενίσχυση της νέας γενιάς επιστημόνων και επαγγελματιών, ώστε να εξελιχθούν και να διακριθούν διεθνώς.

Παράλληλα, φέτος δημιουργήθηκε το HELLENiQ ENERGY Alumni Community, μια κοινότητα που φέρνει σε επαφή τους εκατοντάδες υπότροφους του προγράμματος από το 2011 μέχρι σήμερα. Μέσω αυτής της πλατφόρμας οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν ιδέες και εμπειρίες, να μοιράζονται τα επιτεύγματά τους και να συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός καλύτερου μέλλοντος. Επιπλέον, θα ενημερώνονται για τις εξελίξεις στον Όμιλο και στον επιχειρηματικό κόσμο, αποκτώντας πρόσβαση σε επαγγελματικές ευκαιρίες και εργαλεία προσωπικής ανάπτυξης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, κ. Ανδρέας Σιάμισιης, δήλωσε ότι η στήριξη της νέας γενιάς αποτελεί βασική προτεραιότητα για την εταιρεία, υπογραμμίζοντας ότι οι υποτροφίες αυτές δίνουν τη δυνατότητα σε νέους ανθρώπους να διευρύνουν τις γνώσεις τους χωρίς άλλη δέσμευση, πέραν της αξιοποίησης της ευκαιρίας που τους προσφέρεται. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σημασία του HELLENiQ ENERGY Alumni Community, το οποίο ήδη αριθμεί εκατοντάδες μέλη, προσφέροντας ένα δυναμικό δίκτυο επικοινωνίας, συνεργασίας και στήριξης για την επαγγελματική πορεία των υποτρόφων. Κλείνοντας, συνεχάρη τους νέους επιτυχόντες και τους ευχήθηκε καλή επιτυχία στα επόμενα βήματά τους.

