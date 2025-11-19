Η Goldman Sachs αναπροσαρμόζει προς τα πάνω τις εκτιμήσεις της για την HELLENiQ ENERGY, αυξάνοντας το EBITDA του 2025 κατά 29% και του 2026 κατά 5%.

Η Goldman Sachs αναβάθμισε τη HELLENiQ ENERGY σε Neutral, επικαλούμενη βελτιωμένες προοπτικές στο διεθνές διυλιστικό περιβάλλον και σημαντική υποαπόδοση της μετοχής έναντι των ευρωπαϊκών ανταγωνιστών από την αρχή του έτους.

Στην έκθεσή της η επενδυτική τράπεζα σημειώνει ότι η HELLENiQ ENERGY πιέστηκε από τη χαμηλή επίδοση στα πετροχημικά, τη σχετικά υψηλότερη μόχλευση και τις προσωρινές επιβαρύνσεις στις ταμειακές ροές. Ωστόσο, εκτιμά πως τα περιθώρια στα πετροχημικά έχουν πλέον αγγίξει «πυθμένα», ενώ η ενίσχυση των μεσαίων αποσταγμάτων —στα οποία η HELLENiQ ENERGY έχει έκθεση περίπου 50%— δημιουργεί ισχυρότερη ορατότητα για την κερδοφορία της την επόμενη διετία.

Η Goldman Sachs αναπροσαρμόζει προς τα πάνω τις εκτιμήσεις της για την HELLENiQ ENERGY, αυξάνοντας το EBITDA του 2025 κατά 29% και του 2026 κατά 5%, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν αναμένει πλέον αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές στην περίοδο 2026–27. Η τιμή–στόχος ανεβαίνει στα €8,50 από €6,60, υποδηλώνοντας περιθώριο ανόδου περίπου 5% από τα τρέχοντα επίπεδα.

Η HELLENiQ ENERGY κατέγραψε ιδιαίτερα ισχυρά αποτελέσματα στο τρίτο τρίμηνο του 2025, με προσαρμοσμένο EBITDA €365 εκατ., 13% πάνω από τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις, χάρη στην υψηλή διαθεσιμότητα μονάδων διύλισης, τους αυξημένους όγκους, τα ενισχυμένα περιθώρια και τη σταθερή συνεισφορά του τομέα ΑΠΕ και της Elpedison. Το Διοικητικό Συμβούλιο της HELLENiQ ENERGY πρότεινε ενδιάμεσο μέρισμα €0,20 ανά μετοχή.

Παρότι η Goldman Sachs αναγνωρίζει ότι η μετοχή της HELLENiQ ENERGY εμφανίζει ελκυστικούς δείκτες EV/EBITDA, επισημαίνει ότι η απόδοση ελεύθερων ταμειακών ροών παραμένει χαμηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.