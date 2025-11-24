H νέα μονάδα σχεδιάστηκε ως ενιαία πλατφόρμα διασύνδεσης του Ομίλου με τις διεθνείς αγορές εμπορευμάτων

Η HELLENiQ ENERGY πραγματοποίησε τη μεγάλη πρεμιέρα της νέας διεθνούς εταιρείας trading του Ομίλου, HELLENiQ Petroleum Trading, με έδρα τη Γενεύη, ενισχύοντας δυναμικά την παρουσία της σε έναν από τους σημαντικότερους παγκόσμιους κόμβους ενεργειακών συναλλαγών. Η επίσημη εκδήλωση, που έγινε την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου στη Γενεύη, συγκέντρωσε κορυφαίους εκπροσώπους της διεθνούς αγοράς trading, χρηματοδοτικούς θεσμούς, συνεργάτες και στελέχη της εταιρείας, σηματοδοτώντας την αποφασιστικότητα της HELLENiQ ENERGY για περαιτέρω διεθνοποίηση και διεύρυνση της εμπορικής της ακτίνας.

Με βάση τη Γενεύη, η νέα μονάδα σχεδιάστηκε ως ενιαία πλατφόρμα διασύνδεσης του Ομίλου με τις διεθνείς αγορές εμπορευμάτων, επιτρέποντας καλύτερη πρόσβαση στις αγορές και μεγαλύτερη ευελιξία στις συνεργασίες. Στο αρχικό της στάδιο θα διαχειρίζεται όλες τις διεθνείς συναλλαγές που αφορούν την προμήθεια πρώτων υλών για τα διυλιστήρια και τις πωλήσεις περίπου 25 εκατ. τόνων αργού και προϊόντων πετρελαίου ετησίως, με προοπτική επέκτασης και σε third-party trading.

Η HELLENiQ Petroleum Trading έρχεται να ενισχύσει την αξία σε όλη την αλυσίδα διύλισης, ανοίγοντας τον δρόμο για είσοδο σε νέες αγορές και προϊόντα, ενώ παράλληλα ενδυναμώνει την ανθεκτικότητα του Ομίλου μέσω προηγμένων εργαλείων διαχείρισης κινδύνου. Η επιλογή της Γενεύης ως έδρα θεωρείται στρατηγική, καθώς η πόλη φιλοξενεί ένα ισχυρό οικοσύστημα traders, τραπεζών και εξειδικευμένων στελεχών που υποστηρίζουν τα επιχειρησιακά μοντέλα των κορυφαίων ενεργειακών ομίλων παγκοσμίως.

Η νέα εταιρεία θα συνεργάζεται στενά με τα κεντρικά τμήματα της Αθήνας – Διύλιση, Σχεδιασμό, Οικονομικά, Διαχείριση Κινδύνου και Συμμόρφωση – διαμορφώνοντας ένα πλήρως ενοποιημένο μοντέλο εμπορικών λειτουργιών. Ο CEO του Ομίλου, Ανδρέας Σιάμισιης, τόνισε ότι η ίδρυση της HELLENiQ Petroleum Trading αποτελεί «σημαντικό βήμα στο ταξίδι του μετασχηματισμού», επισημαίνοντας πως η Γενεύη παρέχει το ιδανικό περιβάλλον για να επιταχυνθεί η ανάπτυξη και να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα του Ομίλου σε μια ενεργειακή αγορά που μεταβάλλεται με ταχύτητα.

Η κίνηση αυτή αποτελεί ακόμη ένα κομβικό βήμα της στρατηγικής “Vision 2025”, η οποία ολοκληρώθηκε νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό και οδήγησε τον Όμιλο στον μετασχηματισμό του από έναν παραδοσιακό πάροχο πετρελαίου και φυσικού αερίου σε έναν ολοκληρωμένο ενεργειακό παίκτη με δραστηριότητα σε οκτώ χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, σε τομείς από την Ηλεκτρική Ενέργεια και το Φυσικό Αέριο έως τις ΑΠΕ και την Αποθήκευση Ενέργειας.