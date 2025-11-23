Τι αναφέρει σε ανάρτησή του.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι αναμένει από τις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου να «οδηγήσουν στα σωστά βήματα».

Μετά από συναντήσεις στη Γενεύη μεταξύ αμερικανικών, ουκρανικών και ευρωπαϊκών αντιπροσωπειών σχετικά με το σχέδιο της κυβέρνησης Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ζελένσκι δήλωσε: «Όλοι προσφέρουν υποστήριξη, συμβουλές, πληροφορίες — και είμαι ευγνώμων σε κάθε άτομο που μας προσφέρει αυτή τη βοήθεια, στην Ουκρανία.

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι τα βήματα για τον τερματισμό του πολέμου είναι αποτελεσματικά και ότι όλα είναι εφικτά. Η Ουκρανία δεν ήθελε ποτέ πόλεμο και δεν θα αποτελέσουμε ποτέ εμπόδιο στην ειρήνη.

Η διπλωματία έχει αναζωογονηθεί — και αυτό είναι καλό. Αναμένουμε ότι το αποτέλεσμα θα οδηγήσει στα σωστά βήματα. Και η πρώτη προτεραιότητα είναι μια αξιόπιστη ειρήνη, η εγγυημένη ασφάλεια, ο σεβασμός για τον λαό μας και ο σεβασμός για όλους όσους έδωσαν τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι την Ουκρανία από τη ρωσική επιθετικότητα.

Εκατομμύρια Ουκρανοί υποστηρίζουν σαφώς τη θέση του κράτους μας. Υπάρχει σταθερή υποστήριξη για την ανεξαρτησία μας και την ουκρανική κυριαρχία. Ο λαός πρέπει να επωφελείται από όλες τις πολιτικές αποφάσεις», κατέληξε.

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/1992689801045176811}