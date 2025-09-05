Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Παιδεία

Η πανελλήνια σχολική μέρα χωρίς μαθήματα αλλά με απουσίες επιστρέφει

Η πανελλήνια σχολική μέρα χωρίς μαθήματα αλλά με απουσίες επιστρέφει
Με αθλήματα και όχι μαθήματα θα γιορτάσουν και φέτος τα σχολεία την Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού.

Aπό την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου τα σχολεία θα μπουν σε κανονικούς ρυθμούς. Οι μαθητές επιστρέφουν κανονικά στις τάξεις με τις σχολικές υποχρεώσεις να διαφοροποιούνται ανά βαθμίδα και τάξη. Τα ημερολόγια δείχνουν ότι η πρώτη σχολική αργία θα αργήσει καθώς αφορά την εθνική γιορτή της 28ης Οκτωβρίου που φέτος «πέφτει» Τρίτη.

Πανελλήνια Μέρα Σχολικού Αθλητισμού 2025: Τι αλλάζει στα μαθήματα στις 27 Σεπτεμβρίου

Μια ευκαιρία για διάλειμμα από τα μαθήματα με υποχρεωτική όμως παρουσία στα σχολεία είναι η Πανελλήνια Μέρα Σχολικού Αθλητισμού 2025. Οι μαθητές θα βρεθούν κανονικά στα σχολεία τους την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου όμως αντί για να κάνουν μάθημα, θα συμμετάσχουν σε αθλητικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, στόχος είναι η μύηση των μαθητών στα μυστικά του αθλητισμού, η καλλιέργεια της ευγενούς άμιλλας και η ανάδειξη της αξίας της σωματικής άσκησης στην καθημερινή ζωή.

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι, παρότι δεν θα πραγματοποιηθεί κανονικό πρόγραμμα μαθημάτων, οι απουσίες εκείνης της μέρας θα καταγραφούν κανονικά για τους μαθητές που δεν θα προσέλθουν, χωρίς δυνατότητα δικαιολόγησης.

Σε περίπτωση αδυναμίας εορτασμού του σχολικού αθλητισμού κατά τη συγκεκριμένη ημέρα, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, η διοργάνωση δύναται να μεταφερθεί σε άλλη ημέρα. Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στον ετήσιο προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας και υλοποιείται με βιωματικό χαρακτήρα, δίνοντας έμφαση στην άθληση, στη συνεργασία και στον σεβασμό. Στις επόμενες μέρες θα σταλεί στα σχολεία και η επίσημη εγκύκλιος που θα δίνει το πλαίσιο των δράσεων που θα γίνουν στα σχολεία εκείνη τη μέρα.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Πώς η ώρα που αντλήσατε γάλα για το μωρό σας μπορεί να επηρεάσει τον ύπνο του

Πώς η ώρα που αντλήσατε γάλα για το μωρό σας μπορεί να επηρεάσει τον ύπνο του

Νίκος Πορτοκάλογλου: Τι είναι η αφαίρεση χοληδόχου κύστης στην οποία υποβλήθηκε

Νίκος Πορτοκάλογλου: Τι είναι η αφαίρεση χοληδόχου κύστης στην οποία υποβλήθηκε

ΕΟΠΥΥ: Προειδοποίηση για νέα απόπειρα εξαπάτησης των ασφαλισμένων μέσω email

ΕΟΠΥΥ: Προειδοποίηση για νέα απόπειρα εξαπάτησης των ασφαλισμένων μέσω email

Χάρβαρντ: Πώς θα ενισχύσετε το ανοσοποιητικό του παιδιού σας πριν τον παιδικό σταθμό

Χάρβαρντ: Πώς θα ενισχύσετε το ανοσοποιητικό του παιδιού σας πριν τον παιδικό σταθμό

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Σχετικά Άρθρα

Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπαίνει και επίσημα στα σχολεία

Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπαίνει και επίσημα στα σχολεία

Παιδεία
Σχολεία: Πανάκριβη η επιστροφή στα θρανία - «Τσουχτερά» τα σχολικά είδη με τους γονείς σε απόγνωση

Σχολεία: Πανάκριβη η επιστροφή στα θρανία - «Τσουχτερά» τα σχολικά είδη με τους γονείς σε απόγνωση

Παιδεία
Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί: Γκρίνια για τις κουτσουρεμένες προσλήψεις και τα ηχηρά κενά στα σχολεία

Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί: Γκρίνια για τις κουτσουρεμένες προσλήψεις και τα ηχηρά κενά στα σχολεία

Παιδεία
Αγιασμός στα σχολεία: Η εγκύκλιος του Υπουργείου για τις 11/9

Αγιασμός στα σχολεία: Η εγκύκλιος του Υπουργείου για τις 11/9

Παιδεία

NETWORK

Economist Impact-N.Mπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ). Τι μπορεί να κάνει το κράτος για τα έργα υποδομής

Economist Impact-N.Mπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ). Τι μπορεί να κάνει το κράτος για τα έργα υποδομής

ienergeia.gr
ΕΟΠΥΥ: Προειδοποίηση για νέα απόπειρα εξαπάτησης των ασφαλισμένων μέσω email

ΕΟΠΥΥ: Προειδοποίηση για νέα απόπειρα εξαπάτησης των ασφαλισμένων μέσω email

healthstat.gr
Χάρβαρντ: Πώς θα ενισχύσετε το ανοσοποιητικό του παιδιού σας πριν τον παιδικό σταθμό

Χάρβαρντ: Πώς θα ενισχύσετε το ανοσοποιητικό του παιδιού σας πριν τον παιδικό σταθμό

healthstat.gr
Αλ. Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

Αλ. Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

ienergeia.gr
Καρκίνος μαστού: Ελπιδοφόρα τα αποτελέσματα κλινικής δοκιμής φαρμάκου των BioNTech – Duality

Καρκίνος μαστού: Ελπιδοφόρα τα αποτελέσματα κλινικής δοκιμής φαρμάκου των BioNTech – Duality

healthstat.gr

Π. Μυλωνάς: Απαιτούνται 30 δισ. ευρώ έως το 2030 για την ανάπτυξη νέων παραγωγικών μονάδων ενέργειας

ienergeia.gr
Ο Βολ. Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρ.Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο

Ο Βολ. Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρ.Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο

ienergeia.gr
Νίκος Πορτοκάλογλου: Τι είναι η αφαίρεση χοληδόχου κύστης στην οποία υποβλήθηκε

Νίκος Πορτοκάλογλου: Τι είναι η αφαίρεση χοληδόχου κύστης στην οποία υποβλήθηκε

healthstat.gr