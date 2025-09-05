Η πανελλήνια σχολική μέρα χωρίς μαθήματα αλλά με απουσίες επιστρέφει

Με αθλήματα και όχι μαθήματα θα γιορτάσουν και φέτος τα σχολεία την Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού.

Aπό την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου τα σχολεία θα μπουν σε κανονικούς ρυθμούς. Οι μαθητές επιστρέφουν κανονικά στις τάξεις με τις σχολικές υποχρεώσεις να διαφοροποιούνται ανά βαθμίδα και τάξη. Τα ημερολόγια δείχνουν ότι η πρώτη σχολική αργία θα αργήσει καθώς αφορά την εθνική γιορτή της 28ης Οκτωβρίου που φέτος «πέφτει» Τρίτη.

Πανελλήνια Μέρα Σχολικού Αθλητισμού 2025: Τι αλλάζει στα μαθήματα στις 27 Σεπτεμβρίου

Μια ευκαιρία για διάλειμμα από τα μαθήματα με υποχρεωτική όμως παρουσία στα σχολεία είναι η Πανελλήνια Μέρα Σχολικού Αθλητισμού 2025. Οι μαθητές θα βρεθούν κανονικά στα σχολεία τους την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου όμως αντί για να κάνουν μάθημα, θα συμμετάσχουν σε αθλητικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, στόχος είναι η μύηση των μαθητών στα μυστικά του αθλητισμού, η καλλιέργεια της ευγενούς άμιλλας και η ανάδειξη της αξίας της σωματικής άσκησης στην καθημερινή ζωή.

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι, παρότι δεν θα πραγματοποιηθεί κανονικό πρόγραμμα μαθημάτων, οι απουσίες εκείνης της μέρας θα καταγραφούν κανονικά για τους μαθητές που δεν θα προσέλθουν, χωρίς δυνατότητα δικαιολόγησης.

Σε περίπτωση αδυναμίας εορτασμού του σχολικού αθλητισμού κατά τη συγκεκριμένη ημέρα, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, η διοργάνωση δύναται να μεταφερθεί σε άλλη ημέρα. Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στον ετήσιο προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας και υλοποιείται με βιωματικό χαρακτήρα, δίνοντας έμφαση στην άθληση, στη συνεργασία και στον σεβασμό. Στις επόμενες μέρες θα σταλεί στα σχολεία και η επίσημη εγκύκλιος που θα δίνει το πλαίσιο των δράσεων που θα γίνουν στα σχολεία εκείνη τη μέρα.