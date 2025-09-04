Games
Εγγραφές πρωτοετών φοιτητών: Σήμερα κλείνουν οι αιτήσεις στο eregister

Εγγραφές πρωτοετών φοιτητών: Σήμερα κλείνουν οι αιτήσεις στο eregister Φωτογραφία: pixabay
Τέλος χρόνου σήμερα για τις ηλεκτρονικές εγγραφές πρωτοετών φοιτητών, βήμα βήμα η διαδικασία.

Τέλος χρόνου για τις εγγραφές πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια ώστε να δοθεί η σκυτάλη στην έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς 2025-2026.

Σήμερα, Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, κλείνει η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής μέσω της ειδικής πλατφόρμας https://eregister.it.minedu.gov.gr.

Οι επιτυχόντες των φετινών Πανελληνίων, όσοι υπέβαλλαν μηχανογραφικό με το 10% και οι επιτυχόντες με την ειδική κατηγορία των Σοβαρών Παθήσεων που δεν έχουν προβεί στην διαδικασία εγγραφής στο τμήμα και την πανεπιστημιακή σχολή που πέρασαν καλούνται να το πράξουν άμεσα εντός της ημέρας για να μην χάσουν τη χρονιά.

Βήμα βήμα η διαδικασία για τις εγγραφές πρωτοετών φοιτητών

  • Οι επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ-ΕΠΑΛ έτους 2025, εισάγουν τον 8ψηψιο κωδικό εξετάσεων υποψηφίου ως όνομα χρήστη και ως κωδικό ασφαλείας (password), τον ίδιο που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου.
  • Οι επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις έτους 2025, εισάγονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή εγγραφής με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή της Αίτησης-Μηχανογραφικού Δελτίου Σοβαρών Παθήσεων, χρησιμοποιώντας ως όνομα χρήστη τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που αναγράφεται στο Μηχανογραφικό τους Δελτίο και ως κωδικό ασφαλείας εκείνον που ήδη έχουν διαμορφώσει για την πρόσβαση στο Μηχανογραφικό Δελτίο Σοβαρών Παθήσεων.

Και για τις δύο κατηγορίες υποψηφίων στην περίπτωση που απώλεσαν ή αγνοούν το κωδικό ασφαλείας τους, υπάρχει δυνατότητα να ορίσουν νέο κωδικό ασφαλείας, μέσω σχετικού συνδέσμου που παρέχεται στην εφαρμογή. Στη συνέχεια θα χρειαστεί να συμπληρώσουν τον 8ψηφιο κωδικό υποψηφίου και το email που έχουν συμπληρώσει στο Μηχανογραφικό Δελτίο τους.

