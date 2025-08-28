Games
Εγγραφές πρωτοετών φοιτητών: Βήμα βήμα η διαδικασία – Μέχρι τις 4/9 η προθεσμία

Εγγραφές πρωτοετών φοιτητών: Βήμα βήμα η διαδικασία – Μέχρι τις 4/9 η προθεσμία
Όλες οι λεπτομέρειες και τα δικαιολογητικά για τις ηλεκτρονικές εγγραφές των φοιτητών στο πανεπιστήμιο για το 2025-2026, το χρονοδιάγραμμα υποβολής.

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η διαδικασία των εγγραφών των πρωτοετών φοιτητών που θα φοιτήσουν στις πανεπιστημιακές σχολές της χώρας για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια για την διευκόλυνση των νεοεισαχθέντων στα πανεπιστήμια, οι εγγραφές γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του υπουργείου Παιδείας eregister.it.minedu.gov.gr.

Ηλεκτρονικά οι εγγραφές πρωτοετών στα Πανεπιστήμια μέσω eregister.it.minedu.gov.gr

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου οι ηλεκτρονικές εγγραφές πρωτοετών στα πανεπιστήμια ολοκληρώνονται αυστηρά την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου καθώς δεν αναμένεται να δοθεί παράταση.

Βήμα – βήμα η διαδικασία

Ο φοιτητής καλείται να συνδεθεί με τον κωδικό του στην πλατφόρμα eregister.it.minedu.gov.gr. Ο 8ψήφιος κωδικός υποψηφίου χρησιμοποιείται τόσο ως όνομα χρήστη όσο και ως password, όπως στη διαδικασία του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Οι επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας πασχόντων από σοβαρές παθήσεις εισάγονται με e-mail που αναγράφεται στο Μηχανογραφικό Δελτίο και τον κωδικό που έχουν ήδη διαμορφώσει για την Αίτηση-Μηχανογραφικό Σοβαρών Παθήσεων. Σε περίπτωση που δεν θυμάστε ή δεν γνωρίζετε τον κωδικό ασφαλείας υπάρχει δυνατότητα να οριστεί νέος, μέσω σχετικού συνδέσμου που παρέχεται στην εφαρμογή. Στη συνέχεια θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τον 8ψηφιο κωδικό υποψηφίου και το email που έχετε συμπληρώσει στο Μηχανογραφικό Δελτίο σας.

Η αίτηση εγγραφής των επιτυχόντων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ενέχει χαρακτήρα Υπεύθυνης Δήλωσης.

ΑΜΚΑ και Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

Οι επιτυχόντες μετά την είσοδο τους στην εφαρμογή καλούνται να συμπληρώσουν τον προσωπικό τους Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), ο οποίος θα επιβεβαιώνεται μέσω διαλειτουργικότητας με το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ.

Μεταξύ των υπόλοιπων στοιχείων που ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει στην ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής του, είναι ο αριθμός ΑΔΤ ή Διαβατηρίου, ο οποίος συνήθως εμφανίζεται προσυμπληρωμένος με την αντίστοιχη τιμή, που ο ίδιος χρήστης συμπλήρωσε στο Μηχανογραφικό Δελτίο του, διατηρώντας όμως τη δυνατότητα τροποποίησης. Αν ο χρήστης επιθυμεί την τροποποίηση του στοιχείου που εμφανίζεται στο πεδίο του ΑΔΤ, έχει τη δυνατότητα να την πραγματοποιήσει πατώντας το κουμπί ΔΙΟΡΘΩΣΗ. Μπορεί να επανεισάγει είτε νέο ΑΔΤ, είτε Αριθμό διαβατηρίου ή άλλου τύπου εγγράφου.

Κατά τη διαδικασία της Ηλεκτρονικής Εγγραφής, οι επιτυχόντες είναι απαραίτητο να δηλώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, αριθμό κινητού τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία επιβεβαιώνονται μέσω σχετικών μηχανισμών της ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Στην περίπτωση που ο αριθμός τηλεφώνου που δηλώθηκε στο μηχανογραφικό ταυτίζεται με τον αριθμό κινητού που δηλώθηκε από τον ίδιο χρήστη σε εφαρμογή του gov.gr, όταν ζήτησε ενημέρωση για τα αποτελέσματα της γραπτής βαθμολογίας του μέσω αποστολής sms, τότε ο αριθμός κινητού τηλεφώνου, εμφανίζεται προσυμπληρωμένος και θεωρείται επιβεβαιωμένος, οπότε δεν απαιτείται περαιτέρω επιβεβαίωση.

Σε διαφορετική περίπτωση ο χρήστης χρειάζεται να κάνει επιβεβαίωση του αριθμού. Η επιβεβαίωση γίνεται πατώντας το κουμπί Απόστολή PIN. Αφού πατηθεί, το κουμπί αυτό απενεργοποιείται, και ενώ ο χρήστης αναμένει sms με τον κωδικό επιβεβαίωσης (ΡΙΝ), εμφανίζεται ένα νέο πεδίο, για την εισαγωγή του εν λόγω PIN.

Στη συνέχεια ζητείται η συμπλήρωση του email. Επισημαίνεται ότι, η ορθότητα των στοιχείων επικοινωνίας είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς οι Γραμματείες των Σχολών/Τμημάτων θα έχουν τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσουν σε περαιτέρω διαδικασίες. Μετά την τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας, η εγγραφή του επιτυχόντος στο 1ο Εξάμηνο σπουδών του Τμήματος επιτυχίας του έχει ολοκληρωθεί.

Στοιχεία επικοινωνίας προσώπου σε περίπτωση ανάγκης

Στην επόμενη φόρμα, ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει τα στοιχεία επικοινωνίας τρίτου προσώπου, για την περίπτωση που η επικοινωνία με τον ίδιο δεν είναι εφικτή. Το πρόσωπο θα μπορούσε να είναι γονέας ή κηδεμόνας ή οποιοδήποτε πρόσωπο κρίνει ο χρήστης, ότι θα μπορέσει να έρθει σε επαφή μαζί του σε περίπτωση ανάγκης.

Λάθος στην διαδικασία εγγραφής; Υπάρχει η δυνατότητα αίτησης αναίρεσης

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρέχεται η δυνατότητα αναίρεσης αίτησης εγγραφής που έχει καταχωρισθεί και έχει λάβει αριθμό πρωτοκόλλου, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των ηλεκτρονικών εγγραφών. Έτσι στην περίπτωση που κάποιος διαπιστώσει λανθασμένα στοιχεία στην αίτησή του κατόπιν της οριστικής υποβολής της, έχει τη δυνατότητα μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος να προχωρήσει σε αναίρεση της λανθασμένης αίτησης και στην υποβολή νέας. Για τη διαδικασία της αναίρεσης ο χρήστης χρειάζεται να συμπληρώσει τον 8ψηφιο κωδικό υποψηφίου και τον αριθμό πρωτοκόλλου της προς κατάργηση αίτησης.

Εγγραφές φοιτητών 2025: Τι πρέπει να προσέξουν οι επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις

Οι επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις, αφού πραγματοποιήσουν την ηλεκτρονική εγγραφή, πρέπει, οι ίδιοι ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου, να καταθέσουν στις Γραμματείες αυτοπροσώπως ή, εναλλακτικά, με ταχυδρομική αποστολή με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής, τα ακόλουθα δικαιολογητικά προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους:

α) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του δελτίου της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο αποδεικνύεται η ακριβής ημερομηνία γέννησης και τα ονομαστικά τους στοιχεία.

β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Τίτλου απόλυσης: απολυτηρίου ή πτυχίου ή αποδεικτικού του σχολείου από το οποίο αποφοίτησαν.

γ) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης που έχει εκδοθεί είτε α) από αρμόδια επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου, όπως αυτές συστήνονται κάθε χρόνο, με υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την αριθ.Φ.151/17897/Β6/2014 (ΦΕΚ 358 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση, είτε β) από την Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό 5% η οποία συγκροτείται με κοινή υπουργική απόφαση, κατόπιν εισήγησης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) του Υπουργείου Υγείας.

δ) Τρεις (3) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

